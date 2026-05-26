ETV Bharat / Videos

பாலாற்றில் தோல் கழிவுநீர் கலப்பு: விவசாயிகள் வேதனை - PALAR RIVER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
பாலாற்றில் தோல் கழிவுநீர் கலப்பு: விவசாயிகள் வேதனை (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 26, 2026 at 1:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் அருகே பாலாற்றில் கனமழையுடன் தோல் கழிவுநீரை திறந்துவிட்டதால் துர்நாற்றத்துடன் நுரைப்பொங்கி விளைநிலத்தில் ஓடுவதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் மற்றும் வாணியம்பாடி அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று வாணியம்பாடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராம பகுதிகளில் சூறைகாற்றுடன் பெய்த கனமழையால் பாலாற்றில் நீர் வரத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனை பயன்படுத்தி, வாணியம்பாடியில் உள்ள சில தோல் தொழிற்சாலை நிர்வாகத்தினர், தோல் கழிவுநீரை பொது சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு அனுப்பாமல் நேரடியாக பாலாற்றில் திறந்துவிட்டதால், ஆம்பூரை அடுத்த மாராப்பட்டு பகுதியில் உள்ள பாலத்தின் கீழ் பாலாறு நீர் துர்நாற்றத்துடன் நுரைப்பொங்கி ஓடியது.

மேலும் கனமழையால் பாலாற்றில் நீ்ர்வரத்து அதிகரிக்கும்போது சில தோல் தொழிற்சாலை நிர்வாகத்தினர், தோல் கழிவுநீரை பொது சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு அனுப்பாமல், தொடர்ந்து பாலாற்றில் நேரடியாக திறந்து விடுகின்றனர். இதனால் பாலாற்று படுக்கையில் உள்ள விவசாய நிலங்களில், நிலத்தடி நீர் குடிப்பதற்கு கூட தகுதியற்ற நீராக மாறியுள்ளதாகவும், தொடர்ந்து பாலாற்றில் நீர் வரும்போது தோல் கழிவுநீர் கலப்பது தொடர்கதையாக இருந்துள்ளது. 

இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அதிகாரிகள் கண்டும் காணாமல் அலட்சியமாக இருப்பதாகவும், பாலாறு படுக்கையில் உள்ள விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும் இதுகுறித்து அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டாமல், உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் அருகே பாலாற்றில் கனமழையுடன் தோல் கழிவுநீரை திறந்துவிட்டதால் துர்நாற்றத்துடன் நுரைப்பொங்கி விளைநிலத்தில் ஓடுவதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் மற்றும் வாணியம்பாடி அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று வாணியம்பாடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராம பகுதிகளில் சூறைகாற்றுடன் பெய்த கனமழையால் பாலாற்றில் நீர் வரத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனை பயன்படுத்தி, வாணியம்பாடியில் உள்ள சில தோல் தொழிற்சாலை நிர்வாகத்தினர், தோல் கழிவுநீரை பொது சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு அனுப்பாமல் நேரடியாக பாலாற்றில் திறந்துவிட்டதால், ஆம்பூரை அடுத்த மாராப்பட்டு பகுதியில் உள்ள பாலத்தின் கீழ் பாலாறு நீர் துர்நாற்றத்துடன் நுரைப்பொங்கி ஓடியது.

மேலும் கனமழையால் பாலாற்றில் நீ்ர்வரத்து அதிகரிக்கும்போது சில தோல் தொழிற்சாலை நிர்வாகத்தினர், தோல் கழிவுநீரை பொது சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு அனுப்பாமல், தொடர்ந்து பாலாற்றில் நேரடியாக திறந்து விடுகின்றனர். இதனால் பாலாற்று படுக்கையில் உள்ள விவசாய நிலங்களில், நிலத்தடி நீர் குடிப்பதற்கு கூட தகுதியற்ற நீராக மாறியுள்ளதாகவும், தொடர்ந்து பாலாற்றில் நீர் வரும்போது தோல் கழிவுநீர் கலப்பது தொடர்கதையாக இருந்துள்ளது. 

இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அதிகாரிகள் கண்டும் காணாமல் அலட்சியமாக இருப்பதாகவும், பாலாறு படுக்கையில் உள்ள விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும் இதுகுறித்து அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டாமல், உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

நுரைப்பொங்கி ஓடும் பாலாறு
PALAR RIVER
TANNERY EFFLUENTS
FARMERS DISTRESSED
PALAR RIVER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

காரிமங்கலம் மாட்டுச்சந்தை

தருமபுரி சந்தையில் ரூ.2 கோடிக்கு மாடுகள் விற்பனை

May 26, 2026 at 11:30 AM IST
சுள்ளி கொம்பன் யானை (உயிருடன் இருக்கும்போது)

காண்டூர் கால்வாயில் விழுந்து சுள்ளி கொம்பன் யானை பலி

May 25, 2026 at 9:50 PM IST
கொடைக்கானலில் போக்குவரத்து நெரிசல்

கொடைக்கானலில் போக்குவரத்து நெரிசல்

May 24, 2026 at 6:10 PM IST
குன்னூரில் வியாபாரிகள் கடையடைப்பு போராட்டம்

குன்னூரில் வியாபாரிகள் கடையடைப்பு போராட்டம்

May 24, 2026 at 4:02 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.