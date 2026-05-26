பாலாற்றில் தோல் கழிவுநீர் கலப்பு: விவசாயிகள் வேதனை - PALAR RIVER
Published : May 26, 2026 at 1:19 PM IST
திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் அருகே பாலாற்றில் கனமழையுடன் தோல் கழிவுநீரை திறந்துவிட்டதால் துர்நாற்றத்துடன் நுரைப்பொங்கி விளைநிலத்தில் ஓடுவதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் மற்றும் வாணியம்பாடி அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று வாணியம்பாடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராம பகுதிகளில் சூறைகாற்றுடன் பெய்த கனமழையால் பாலாற்றில் நீர் வரத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனை பயன்படுத்தி, வாணியம்பாடியில் உள்ள சில தோல் தொழிற்சாலை நிர்வாகத்தினர், தோல் கழிவுநீரை பொது சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு அனுப்பாமல் நேரடியாக பாலாற்றில் திறந்துவிட்டதால், ஆம்பூரை அடுத்த மாராப்பட்டு பகுதியில் உள்ள பாலத்தின் கீழ் பாலாறு நீர் துர்நாற்றத்துடன் நுரைப்பொங்கி ஓடியது.
மேலும் கனமழையால் பாலாற்றில் நீ்ர்வரத்து அதிகரிக்கும்போது சில தோல் தொழிற்சாலை நிர்வாகத்தினர், தோல் கழிவுநீரை பொது சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு அனுப்பாமல், தொடர்ந்து பாலாற்றில் நேரடியாக திறந்து விடுகின்றனர். இதனால் பாலாற்று படுக்கையில் உள்ள விவசாய நிலங்களில், நிலத்தடி நீர் குடிப்பதற்கு கூட தகுதியற்ற நீராக மாறியுள்ளதாகவும், தொடர்ந்து பாலாற்றில் நீர் வரும்போது தோல் கழிவுநீர் கலப்பது தொடர்கதையாக இருந்துள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அதிகாரிகள் கண்டும் காணாமல் அலட்சியமாக இருப்பதாகவும், பாலாறு படுக்கையில் உள்ள விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும் இதுகுறித்து அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டாமல், உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
