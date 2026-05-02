விஜய்யை காண வேளாங்கண்ணியில் குவிந்த ரசிகர்கள் ஏமாற்றம் - VIJAY IN VELANKANNI

விஜய்யை காண வேளாங்கண்ணியில் குவிந்த ரசிகர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 2, 2026 at 7:00 PM IST

நாகப்பட்டினம்: தவெக தலைவர் விஜய் வேளாங்கண்ணிக்கு வரவுள்ளதாக தகவல் பரவியதால் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் குவிந்தனர். கடைசி வரை விஜய் வராததால் அவருக்காகக் காத்திருந்த அனைவரும் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் அமைந்துள்ளது புகழ் பெற்ற புனித ஆரோக்ய அன்னை பேராலயம். இங்கு நடைபெறும் பிரார்த்தனையில் தவெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்பதாக தகவல் பரவிய நிலையில், இன்று (மே 2) அதிகாலையில் அவரைக் காண ரசிகர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் குவிந்தனர்.

குறிப்பாக, விஜய்யை காண நள்ளிரவு 3 மணி முதல் வேளாங்கண்ணி பேராலயம் முன்பு மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் திரண்டனர். திடீரென கூட்டம் குவிந்ததால், பாதுகாப்பிற்கு போலீ‌சார் இல்லாமல் பேராலயத்திற்குள் நெரிசல் ஏற்பட்டது.

மேலும், பிரார்த்தனை நடைபெறும் இடத்தில் திரண்ட விஜயின் தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள், செல்போனை ஆன் செய்து வீடியோ எடுப்பதற்காக கையை உயர்த்தி காத்திருந்தனர். அதில் ஒரு சிலர் அருகிலிருந்த ஜன்னல்களில் ஏறி நின்று, TVK.. TVK என முழக்கமிட்டதால், பேராலயத்திற்குள் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஆனால், கடைசி வரை விஜய் வரை வில்லை என்பதால், பேராலயம் உள்ளே கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால், வழக்கமாக அதிகாலை 5.40 மணிக்கு தொடங்கவிருந்த திருப்பலியில் பங்கேற்க வந்த வெளிமாநில மற்றும் வெளிமாவட்ட பக்தர்கள் அவதியடைந்தனர்.

இதற்கிடையே, கூட்டம் அதிகமாகியுள்ளதால் விஜய் வருவதாக தகவல்கள் இல்லையென்றும், பக்தர்களுக்கு இடையூறு கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும் எனவும் பேராலயம் நிர்வாகம் ஒலிபெருக்கியில் அறிவித்தனர். அதை கேட்ட ரசிகர்கள் ஏமாற்றத்துடன் கலைந்து சென்றது.

நாகப்பட்டினம்: தவெக தலைவர் விஜய் வேளாங்கண்ணிக்கு வரவுள்ளதாக தகவல் பரவியதால் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் குவிந்தனர். கடைசி வரை விஜய் வராததால் அவருக்காகக் காத்திருந்த அனைவரும் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் அமைந்துள்ளது புகழ் பெற்ற புனித ஆரோக்ய அன்னை பேராலயம். இங்கு நடைபெறும் பிரார்த்தனையில் தவெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்பதாக தகவல் பரவிய நிலையில், இன்று (மே 2) அதிகாலையில் அவரைக் காண ரசிகர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் குவிந்தனர்.

குறிப்பாக, விஜய்யை காண நள்ளிரவு 3 மணி முதல் வேளாங்கண்ணி பேராலயம் முன்பு மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் திரண்டனர். திடீரென கூட்டம் குவிந்ததால், பாதுகாப்பிற்கு போலீ‌சார் இல்லாமல் பேராலயத்திற்குள் நெரிசல் ஏற்பட்டது.

மேலும், பிரார்த்தனை நடைபெறும் இடத்தில் திரண்ட விஜயின் தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள், செல்போனை ஆன் செய்து வீடியோ எடுப்பதற்காக கையை உயர்த்தி காத்திருந்தனர். அதில் ஒரு சிலர் அருகிலிருந்த ஜன்னல்களில் ஏறி நின்று, TVK.. TVK என முழக்கமிட்டதால், பேராலயத்திற்குள் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஆனால், கடைசி வரை விஜய் வரை வில்லை என்பதால், பேராலயம் உள்ளே கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால், வழக்கமாக அதிகாலை 5.40 மணிக்கு தொடங்கவிருந்த திருப்பலியில் பங்கேற்க வந்த வெளிமாநில மற்றும் வெளிமாவட்ட பக்தர்கள் அவதியடைந்தனர்.

இதற்கிடையே, கூட்டம் அதிகமாகியுள்ளதால் விஜய் வருவதாக தகவல்கள் இல்லையென்றும், பக்தர்களுக்கு இடையூறு கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும் எனவும் பேராலயம் நிர்வாகம் ஒலிபெருக்கியில் அறிவித்தனர். அதை கேட்ட ரசிகர்கள் ஏமாற்றத்துடன் கலைந்து சென்றது.

