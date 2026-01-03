ETV Bharat / Videos

நாய்க்கு கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் - FAMILY CELEBRATED THE DOGS BIRTHDAY

thumbnail
நாய்க்கு பிறந்தநாள் கொண்டாடிய குடும்பத்தினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 3, 2026 at 2:13 PM IST

1 Min Read
தஞ்சாவூர்: வீட்டில் வளர்க்கும் செல்ல நாய்க்கு, குடும்பத்தினர் பிறந்த நாள் கொண்டாடிய சம்பவம் சமூக ஊடகத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

நாய் 5 அறிவுள்ள பிராணி என்றாலும், வீட்டைக் காக்கும் நன்றி உள்ள பிராணி என்பதால் பொதுமக்களில் சிலர் தங்களது வீடுகளில் செல்லப் பிராணியான நாயிடம் அன்பாக பழகி, அதற்கு முறையாக உணவு வழங்கி, அதை வளர்த்தும் பராமரித்தும் வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தஞ்சையை சேர்ந்த மாணவி ஆர்த்தி குடும்பத்தினர், தாங்கள் வளர்க்கும் செல்லப் பிராணியான அழகி என பெயரிடப்பட்ட செல்லப்பிராணிக்கு வெகுவிமரிசையாக பிறந்த நாள் கொண்டாடினர். பிறந்த நாள் கேக்கில் பெயர் எழுதி, அதனை அழகியை வைத்து வெட்டச் செய்து முதலாம் ஆண்டு பிறந்த நாள் விழாவை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடினர்.

அந்த வளர்ப்பு நாய்க்கு புது உடை, தலையில் பர்த்டே குல்லா அணிவித்து, நாயின் கழுத்தில் தங்க சங்கிலி அணிவித்து, அதை கொஞ்சி, கேக் வெட்டி நாய்க்கு ஊட்டி பின்னர் அக்கம்பக்கத்தில் உள்ள சிறுவர் சிறுமியர்களுக்கு கேக் வழங்கி மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடினர். 

FAMILY CELEBRATED THE DOGS BIRTHDAY

