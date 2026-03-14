போர் சூழலால் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: முக்கியத் தகவல்களை வெளியிடும் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் - GAS CYLINDER SHORTAGE
Published : March 14, 2026 at 4:20 PM IST|
Updated : March 14, 2026 at 4:58 PM IST
ஈரான் மீது அமெரிக்க, இஸ்ரேல் படைகள் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்கள் மீது ஏவுகணைகள் மற்றும் ட்ரோன்களை வீசி ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது. இதில், கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. மொத்தமாக 80 விழுக்காட்டிற்கு மேல் இறக்குமதியை நம்பியிருக்கும் இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு கிடைப்பதில் பெரும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலான இடங்களில் உள்ள உணவகங்கள் மூடப்பட்டு வருகின்றன. தட்டுப்பாடு இல்லை என அரசு ஒருபுறம் சொன்னாலும், பல இடங்களில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்காக மக்கள் வரிசையில் நிற்கும் காட்சிகள் வெளியாகி வருகிறது. இந்நிலையில், அரசு இது தொடர்பாக எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் என்ன? மேற்காசிய நாடுகளில் நிலவும் போர் சூழலால் இந்தியாவிற்கு பாதிப்பு என்ன? இதற்காக இந்தியா வகுத்துள்ள திட்டங்கள் என்ன? போர் குறித்து இந்தியாவின் நிலைபாடு, சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு சீராகுமா? போன்ற கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கும் விதமாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் செய்தியாளர்களை சந்தித்துவருகிறது.
