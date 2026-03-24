வாக்களிக்க வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு கண்காட்சி - TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

தேனி உழவர் சந்தையில் விழிப்புணர்வு கண்காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 24, 2026 at 2:58 PM IST

தேனி: 100% வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி தேனி உழவர் சந்தையில் காய்கறி பழங்களை வைத்து விழிப்புணர்வு கண்காட்சி நடைபெற்றது.

தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இதில் பொதுமக்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் மாவட்ட நிர்வாகத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் இன்று தேனி உழவர் சந்தையில் 100% வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி காய்கறிகள், பழங்களை கொண்ட கண்காட்சி நடைபெற்றது.

அதில் வாக்குப்பதிவு நாள், "உங்களது வாக்கு உங்களது உரிமை", "100% வாக்குப்பதிவு" ஆகிய வாசகங்கள் தர்பூசணி பழங்களில் பொறிக்கப்பட்டு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. பின்னர் உழவர் சந்தைக்கு வருகை தந்த பொதுமக்கள், காய்கறி வியாபாரிகள், தொழிலாளர்கள் ஆகியோரிடம் வாக்களிக்க வலியுறுத்தி பிரசுரங்களை தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் ரஞ்சித் சிங் வழங்கினார்.

இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ராஜகுமார், தேனி நகராட்சி ஆணையர், தேனி வட்டாட்சியர் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டு உறுதிமொழி ஏற்றனர். தேனி உழவர் சந்தையில் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த காய்கறி, பழங்கள் சிற்பக் கண்காட்சி முன்பு பொதுமக்கள் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.

