ETV Bharat / Videos

கல்லூரியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா - PONGAL FESTIVAL IN COLLEGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
கரந்தை தமிழ் சங்கத்திற்கு உட்பட்ட கல்லூரியில் நடைபெற்ற சமத்துவ பொங்கல் விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 10, 2026 at 5:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தனியார் கல்லூரியில் மாணவ மாணவிகள் சமத்துவ பொங்கல் வைத்து உற்சாகமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

தமிழர்களின் பாரம்பரிய விழாவாக பொங்கல் பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதையடுத்து தஞ்சாவூரில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது. 

கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் கல்லூரி வளாகத்தில் பாரம்பரிய வேட்டி சேலை உடுத்தி, ஓலை குடிசைகள் அமைத்து தென்னங்கீற்றில் தோரணம் கட்டி, சர்க்கரை பொங்கல் செய்து பொங்கலோ பொங்கல் என்று கூறி உற்சாகமாக மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடினர். பின்னர் அதைத் தொடர்ந்து சினிமா பாடல்கள், நாட்டுப்புறப் பாடல்களை பாடியும் ஆடியும் உற்சாகமாக பொங்கல் விழாவை கொண்டாடினர். விழாவில் கல்லூரி செயலாளர் புனிதா கணேசன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். 

இதையடுத்து தஞ்சாவூரில் உள்ள கரந்தை தமிழ் சங்கத்தில் உள்ள கல்லூரியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது. முன்னதாக தென்னக பண்பாட்டு மையம் சார்பில் கரகாட்டம், பொய்க்கால் குதிரையாட்டம், மயிலாட்டம், மாடு ஆட்டம், நடனக் குதிரை மற்றும் ஒட்டகம் உள்ளிட்ட பண்பாட்டு ஊர்வலம் நடைபெற்றது. 

தஞ்சாவூர்: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தனியார் கல்லூரியில் மாணவ மாணவிகள் சமத்துவ பொங்கல் வைத்து உற்சாகமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

தமிழர்களின் பாரம்பரிய விழாவாக பொங்கல் பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதையடுத்து தஞ்சாவூரில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது. 

கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் கல்லூரி வளாகத்தில் பாரம்பரிய வேட்டி சேலை உடுத்தி, ஓலை குடிசைகள் அமைத்து தென்னங்கீற்றில் தோரணம் கட்டி, சர்க்கரை பொங்கல் செய்து பொங்கலோ பொங்கல் என்று கூறி உற்சாகமாக மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடினர். பின்னர் அதைத் தொடர்ந்து சினிமா பாடல்கள், நாட்டுப்புறப் பாடல்களை பாடியும் ஆடியும் உற்சாகமாக பொங்கல் விழாவை கொண்டாடினர். விழாவில் கல்லூரி செயலாளர் புனிதா கணேசன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். 

இதையடுத்து தஞ்சாவூரில் உள்ள கரந்தை தமிழ் சங்கத்தில் உள்ள கல்லூரியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது. முன்னதாக தென்னக பண்பாட்டு மையம் சார்பில் கரகாட்டம், பொய்க்கால் குதிரையாட்டம், மயிலாட்டம், மாடு ஆட்டம், நடனக் குதிரை மற்றும் ஒட்டகம் உள்ளிட்ட பண்பாட்டு ஊர்வலம் நடைபெற்றது. 

For All Latest Updates

TAGGED:

EQUALITY PONGAL FESTIVAL
PONGAL FESTIVAL IN THANJAVUR
தஞ்சாவூரில் சமத்துவ பொங்கல் விழா‘
கல்லூரியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா
PONGAL FESTIVAL IN COLLEGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

விபத்து ஏற்படுத்திய லாரி ஓட்டுநரை தாக்கிய பொதுமக்கள்

விபத்து ஏற்படுத்திய லாரி ஓட்டுநரை தாக்கிய மக்கள்

January 10, 2026 at 5:37 PM IST
எட்டயபுரம் சந்தையில் ரூ.9 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை

பொங்கலை முன்னிட்டு ரூ.9 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை

January 10, 2026 at 5:08 PM IST
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சாமி கோயிலில் 3.39 கோடி காணிக்கை

திருச்செந்தூர் கோயிலில் ரூ.3.39 கோடி காணிக்கை

January 10, 2026 at 11:41 AM IST
ஹெத்தையம்மன் குண்டம் திருவிழாவில் கலந்துக்கொண்ட படுகர் இன மக்கள்

ஹெத்தையம்மன் குண்டம் திருவிழா

January 10, 2026 at 10:54 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.