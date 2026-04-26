ஆம்பூர் அருகே ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம் - REMOVAL OF ENCROACHMENTS

ரயில்வே துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில் கட்டப்பட்ட ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 26, 2026 at 8:50 AM IST

திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் அருகே ரயில்வே துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த புதுகோவிந்தாபுரம் பகுதியில், ரயில்வே துறைக்கு சொந்தமான இடத்தை தனி நபர் ஒருவர் 15 ஆண்டு காலமாக ஆக்கிரமித்து, பழச்சாறு கடை மற்றும் கடைகள் கட்டியுள்ளதாகவும், அதனை அகற்றக்கோரி அப்பகுதி மக்கள் ரயில்வே துறை அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்துள்ளனர்.

நடவடிக்கை எடுக்காத காரணத்தால், ஆக்கிரமிப்பு நடந்த இடத்தில், பதாகைகளை வைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் குறித்து அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் சரத்குமார் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், ரயில்வே துறைக்கு சொந்தமான இடத்தை ஆக்கிரமித்து, கட்டப்பட்டுள்ள கடைகளை அகற்ற வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.

அந்த உத்தரவின் பேரில், புதுகோவிந்தாபுரம் பகுதியில் ரயில்வே துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில் கட்டப்பட்ட கட்டடங்களை, நேற்று (ஏப்.25) ஆம்பூர் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் அளவீடு செய்தனர். அதன் பின்னர், ஆக்கிரமிப்புகளை ஜோலார்பேட்டை ரயில்வே கோட்ட பொறியாளர் தலைமையிலான ரயில்வே துறையினர் ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் அகற்றினர்.

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

குடிநீர் குழாய் உடைப்பால் பீச்சியடித்த தண்ணீர்

குடிநீர் பைப் உடைந்து 10 அடி வரை பீச்சி அடித்த தண்ணீர்

April 26, 2026 at 8:36 AM IST
கொடைக்கானல் சென்ற முதலமைச்சர்

ஓய்வெடுக்க கொடைக்கானல் சென்ற முதலமைச்சர்

April 25, 2026 at 10:25 PM IST
அண்ணாமலையார் கோயில் செங்கல் வீடு கட்டிய பக்தர்கள்

அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் செங்கல்லை அடுக்கி வைத்து வழிபட்ட பக்தர்கள்

April 25, 2026 at 7:28 PM IST
பழுது பணிக்காக கரைக்கு இழுக்கப்படும் விசைப்படகு

மீன்பிடி விசைப்படகுகள் மராமத்து பணி தொடக்கம்

April 25, 2026 at 4:58 PM IST

