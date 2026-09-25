வேலூர் மாவட்டத்தில் விளை நிலத்திற்குள் புகுந்த காட்டு யானை - விவசாயிகள் அச்சம்
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Published : September 25, 2026 at 12:41 PM IST
வேலூர்: பேரணாம்பட்டு அடுத்த பத்தலப்பள்ளி கிராமத்தில் வனப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ள விளை நிலத்திற்குள் நள்ளிரவில் ஒற்றைக் காட்டு யானை புகுந்ததால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
பத்தலப்பள்ளி கிராமத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் வனப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ளதால், அவ்வப்போது காட்டு யானைகள் விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருவதாக அந்த பகுதி விவசாயிகள் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், நேற்று நள்ளிரவில் வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய ஒற்றைக் காட்டு யானை, அங்குள்ள விவசாய நிலத்துக்குள் புகுந்துள்ளது.
இதனைப் பார்த்த விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இது குறித்து கிடைத்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வனத் துறையினர், பொதுமக்களின் உதவியுடன் யானையை கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து பட்டாசுகள் வெடித்தும், சைரன் ஒலிக்கச் செய்தும் யானையை அப்பகுதியில் இருந்து வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
இதனையடுத்து, வனத் துறையினரின் தொடர் முயற்சியால் விவசாய நிலத்தில் இருந்து வெளியேறிய ஒற்றைக் காட்டு யானை மீண்டும் வனப்பகுதிக்குள் விரட்டி அடிக்கப்பட்டது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் நிம்மதி அடைந்தனர்.
இந்நிலையில், பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, காட்டு யானையை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்டியடிக்க வனத்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வேலூர்: பேரணாம்பட்டு அடுத்த பத்தலப்பள்ளி கிராமத்தில் வனப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ள விளை நிலத்திற்குள் நள்ளிரவில் ஒற்றைக் காட்டு யானை புகுந்ததால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
பத்தலப்பள்ளி கிராமத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் வனப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ளதால், அவ்வப்போது காட்டு யானைகள் விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருவதாக அந்த பகுதி விவசாயிகள் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், நேற்று நள்ளிரவில் வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய ஒற்றைக் காட்டு யானை, அங்குள்ள விவசாய நிலத்துக்குள் புகுந்துள்ளது.
இதனைப் பார்த்த விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இது குறித்து கிடைத்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வனத் துறையினர், பொதுமக்களின் உதவியுடன் யானையை கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து பட்டாசுகள் வெடித்தும், சைரன் ஒலிக்கச் செய்தும் யானையை அப்பகுதியில் இருந்து வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
இதனையடுத்து, வனத் துறையினரின் தொடர் முயற்சியால் விவசாய நிலத்தில் இருந்து வெளியேறிய ஒற்றைக் காட்டு யானை மீண்டும் வனப்பகுதிக்குள் விரட்டி அடிக்கப்பட்டது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் நிம்மதி அடைந்தனர்.
இந்நிலையில், பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, காட்டு யானையை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்டியடிக்க வனத்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.