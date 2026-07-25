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சுற்றுச் சுவரை உடைத்து ஊருக்குள் புகுந்த காட்டு யானை - அலறி ஓடிய கிராம மக்கள் - ELEPHANT ENTERED IN VILLAGE

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சுவரை உடைத்து ஊருக்குள் புகுந்த காட்டு யானை (Etv Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 2:10 PM IST

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ஈரோடு: சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் இருந்து தண்ணீர் தேடி வெளியேறும் காட்டு யானைகள் இரவு நேரங்களில் ஊருக்குள் நுழைந்து வாழை, கரும்பு, மக்காச்சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்களை சேதப்படுத்தும் நிகழ்வுகள் அதிகரித்து வருகின்றன. 

இதனை தொடர்ந்து, இன்று காலை தாளவாடி வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய ஒரு காட்டு யானை சிக்ஹள்ளி கிராமத்தில் உள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி அருகே சுற்றுச் சுவரை உடைத்துக் கொண்டு ஊருக்குள் நுழைந்தது.

காட்டு யானை ஊருக்குள் நுழைந்ததை கண்டு அச்சமடைந்த கிராம மக்கள் உடனடியாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வனத் துறையினர் யானையை ரோந்து வாகனத்தின் மூலம் வனப்பகுதிக்குள் விரட்டி அடித்தனர்.  

இது குறித்து கிராம மக்கள் கூறுகையில், "பருவமழை பெய்யாமல் தள்ளி போவதால் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் பகுதியில் உள்ள வனக்குட்டைகள், ஏரிகள் மற்றும் நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் குறைந்து வருகிறது. மழையின்றி வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் வன விலங்குகள் தண்ணீர் தேடி அலைகின்றன. சத்தியமங்கலம் அடுத்த தாளவாடி பகுதியில் யானை நடமாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. வனத்தையொட்டியுள்ள கிராமத்துக்குள் புகுந்து யானை விவசாயப் பயிர்களை சேதப்படுத்துகின்றன" என்றனர்.

ஈரோடு: சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் இருந்து தண்ணீர் தேடி வெளியேறும் காட்டு யானைகள் இரவு நேரங்களில் ஊருக்குள் நுழைந்து வாழை, கரும்பு, மக்காச்சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்களை சேதப்படுத்தும் நிகழ்வுகள் அதிகரித்து வருகின்றன. 

இதனை தொடர்ந்து, இன்று காலை தாளவாடி வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய ஒரு காட்டு யானை சிக்ஹள்ளி கிராமத்தில் உள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி அருகே சுற்றுச் சுவரை உடைத்துக் கொண்டு ஊருக்குள் நுழைந்தது.

காட்டு யானை ஊருக்குள் நுழைந்ததை கண்டு அச்சமடைந்த கிராம மக்கள் உடனடியாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வனத் துறையினர் யானையை ரோந்து வாகனத்தின் மூலம் வனப்பகுதிக்குள் விரட்டி அடித்தனர்.  

இது குறித்து கிராம மக்கள் கூறுகையில், "பருவமழை பெய்யாமல் தள்ளி போவதால் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் பகுதியில் உள்ள வனக்குட்டைகள், ஏரிகள் மற்றும் நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் குறைந்து வருகிறது. மழையின்றி வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் வன விலங்குகள் தண்ணீர் தேடி அலைகின்றன. சத்தியமங்கலம் அடுத்த தாளவாடி பகுதியில் யானை நடமாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. வனத்தையொட்டியுள்ள கிராமத்துக்குள் புகுந்து யானை விவசாயப் பயிர்களை சேதப்படுத்துகின்றன" என்றனர்.

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TAGGED:

ELEPHANT BREAK THE WALL
TIGER RESERVE
FOREST OFFICER
கிராமத்திற்குள் புகுந்த யானை
ELEPHANT ENTERED IN VILLAGE

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ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

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