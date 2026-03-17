வீடியோ எடுக்க முயன்ற இளைஞரால் கடுப்பான காட்டு யானை - ELEPHANT ATTEMPTING ATTACK YOUTH
Published : March 17, 2026 at 7:40 PM IST
கோயம்புத்தூர்: காட்டு யானைக்கு அருகே வீடியோ எடுக்க சென்ற நபரை அந்த யானை தாக்க முயன்ற வீடியோ காட்சி வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
கோவை மாவட்டத்தை ஒட்டியுள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் தற்போது கடுமையான வறட்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி வன விலங்குகள் அருகில் உள்ள கிராமங்களுக்குள் புகுவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில் திங்கட்கிழமை இரவு சின்னமலை வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய ஒற்றை ஆண் யானை ஒன்று பொன்னூத்து அம்மன் மற்றும் கதிர்நாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் சுற்றி வந்தது. அந்த யானை இன்று அதிகாலை கதிர்நாயக்கன்பாளையம், லட்சுமி நகர் பகுதியில் சுற்றி வந்துள்ளது.
அப்போது யானை வருவதை பார்த்த இளைஞர் திடீரென யானையை நோக்கி சென்று செல்ஃபோனில் வீடியோ எடுக்க முயன்றார். அப்போது யானை அருகில் வந்த நிலையில் இளைஞர் பயத்தில் அதனிடமிருந்து தப்பி ஓட முயன்றபோது கால் இடறி தவறி விழுந்தார்.
அப்போது யானை அவரைத் தாக்க முயன்ற நிலையில், யானையிடமிருந்து தப்பித்தோம் பிழைத்தோம் என்று வீட்டிற்குள் தஞ்சம் புகுந்தார். அதனையடுத்து யானை அங்கிருந்து சென்ற நிலையில், இதுகுறித்து கோவை வனத்துறையினருக்குத் தகவல் அளித்ததன் பேரில் அங்கு வந்த வனத்துறை அதிகாரிகள் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டனர். இளைஞரை யானை தாக்க முயன்ற சிசிடிவி காட்சி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
