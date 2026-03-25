வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் - TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : March 25, 2026 at 4:50 PM IST
திருப்பத்தூர்: 312 வாக்குப்பதிவு மையங்களுக்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வாணியம்பாடி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்ட இருப்பு அறையில் சீல் வைக்கப்பட்டன.
தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. அதற்காக மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் திருப்பத்தூர் மஞ்சள் குடோன் பாதுகாப்பு இருப்பு அறையில் இருந்து கண்டெய்னர் லாரிகளில் ஏற்றப்பட்டு துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வாணியம்பாடி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டன.
அதனைத் தொடர்ந்து அனைத்து கட்சியினர் முன்னிலையில் இந்த கண்டெய்னர் லாரியில் இருந்த சீல் அகற்றப்பட்டு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வாணியம்பாடி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள பாதுகாப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்டன.
மேலும், இதனை தீவிரமாக கண்காணிக்க கண்காணிப்பு கேமிராக்கள் பொருத்தப்பட்டு 24 மணி நேரமும் போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. இங்கு வைக்கப்படும் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு மின்னணு இயந்திரங்கள் தேர்தலுக்கு ஒரு நாள் முன்னதாக வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள 312 வாக்குச்சாவடிகளுக்கும் பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைக்கப்படும்.
