தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்த ரூ.4.53 லட்சம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 3:20 PM IST

சென்னை: ஆவடியில் உரிய ஆவணமின்றி எடுத்து வரப்பட்ட ரூ.4.53 லட்சத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, ஆவடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் தேர்தல் விதிமுறைகள் கடுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.  இதன் ஒரு பகுதியாக, தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பல்வேறு பகுதிகளில் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் நெமிலிச்சேரி, திருவேற்காடு, ஆவடி, பருத்திப்பட்டு, அன்னனூர் உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளில் ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனைகளில், உரிய ஆவணங்கள் இன்றி வாகனங்களில் கொண்டு செல்லப்பட்ட பணம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

சோதனையின்போது திருமூர்த்தி, ஹரிஹரன், மகேந்திரன், குஞ்சிதபாதம், வேலுமணி, காமேஷ் ஆகியோரிடமிருந்து மொத்தம் ரூ.4,53,530 பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.  இந்த பணத்திற்கு தேவையான ஆதார ஆவணங்கள் எதுவும் சமர்ப்பிக்கப்படாததால், தேர்தல் விதிமுறைகளின்படி அதிகாரிகள் பணத்தை கைப்பற்றினர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் உடனடியாக ஆவடி உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மாரிச்செல்வியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. பின்னர், அந்த தொகை முழுமையாக சரிபார்க்கப்பட்டு, உரிய நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டு உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் கண்ணன் மூலம் ஆவடி கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

ETV Bharat Tamil Nadu Team

