ஆம்பூரில் ரூ.80,000 பறிமுதல் - ELECTION FLYING SQUAD MONEY SEIZED
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 17, 2026 at 6:30 PM IST
திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் அருகே வத்திக்குச்சி தொழிற்சாலைக்கு லாரியில் உரிய அனுமதியின்றி கொண்டுச் செல்லப்பட்ட 80 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தமிழகத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்ததை தொடர்ந்து, திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில், அரசியல் கட்சியினர், பொதுமக்களுக்கு, பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்களைத் தடுக்க, தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், ஆம்பூரை அடுத்த மாதனூர் பகுதியில், இன்று காலை தேர்தல் பறக்கும் படை அலுவலர் கார்த்தி தலைமையிலான அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுப்பட்டிருந்த போது, அவ்வழியாக, ஆதியூரில் இருந்து, குடியாத்தம் பகுதியில் உள்ள வத்திக்குச்சி தொழிற்சாலைக்கு, மட்றப்பள்ளியைச் சேர்ந்த சாமுடி என்பவர் ஓட்டிச்சென்ற லாரியை, அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர்.
அப்போது, லாரியில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு சென்ற 80 ஆயிரம் ரூபாயை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்து, ஆம்பூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில், ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தல் அலுவலர் பூஷ்ணகுமாரிடம் ஒப்படைத்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் ஆம்பூர் கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
