தஞ்சாவூரில் தலையாட்டி பொம்மை மூலம் தேர்தல் விழிப்புணர்வு - THALAIYATTI BOMMAI ELECTIONAWARENES
Published : March 21, 2026 at 4:23 PM IST
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூரின் அடையாளமான தலையாட்டி பொம்மையை வைத்து மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் தலைமையில் தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி, மாவட்டத்தில் நூறு சதவீத வாக்குப் பதிவை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வாக்காளர்களிடம் 100 சதவீதம் வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்யும் நோக்கில் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் தலைமையில், பாரம்பரிய தஞ்சை தலையாட்டி பொம்மைகளுக்கு மெய்யன்-மெய்யாள் என பெயரிடப்பட்டு சோழன்சிலை அருகே திறக்கப்பட்டது. மேலும், இந்த நிகழ்ச்சியில் கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம் மற்றும் மேளதாளத்துடன் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதை அங்கு வந்த மக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசித்தனர்.
முன்னதாக பெரியகோயில் அருகில் இருந்து கிராமிய கலைநிகழ்ச்சிகளுடன் விழிப்புணர்வு பேரணி சோழன் சிலை வரை நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ராஜாராம், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் தியாகராஜன், கோட்டாட்சியர் நித்யா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
