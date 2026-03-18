ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழிசை சௌந்தரராஜனை பார்த்து கேள்வி எழுப்பிய மூதாட்டியால் பரபரப்பு - TAMILISAI SOUNDARARAJAN

ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழிசை சௌந்தரராஜன்

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 18, 2026 at 8:10 AM IST

திருநெல்வேலி: நெல்லையில் நடைபெற்ற பாஜக ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழிசை சௌந்தரராஜனைப் பார்த்து கேள்வி எழுப்பிய மூதாட்டியின் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டு இருப்பதாகக் கூறி திமுக அரசை கண்டித்து பாஜக சார்பில் நேற்று மாநிலம் முழுவதும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக நெல்லை ரயில் நிலையம் முன்பு நடைபெற்ற பாஜக ஆர்ப்பாட்டத்தில் அதிமுக, பாமக உட்பட கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் 500க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.

இதில் பாஜக மூத்த நிர்வாகியும் முன்னாள் ஆளுநருமான தமிழிசை சௌந்தரராஜன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார். அவர் மேடையில் பேசுகையில், "தமிழ்நாடு அரசு குறித்து கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார். குறிப்பாக சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேட்டு விட்டது. தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. மு.க. ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு தமிழகத்தில் கொலை சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன" என ஆவேசமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு வந்திருந்த மூதாட்டி ஒருவர், “தமிழ்நாட்டு பிள்ளைகள் படிக்கவில்லையா? மத்திய அரசின் வேலை எங்கே?” என்று தமிழிசை செளந்தரராஜனை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டதால் சற்று நேரம் கூட்டத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

