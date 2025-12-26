ETV Bharat / Videos

வீட்டுக்குள் நுழைந்த டிப்பர் லாரி - உயிரிழந்த மூதாட்டி - MATHANDAKUPPAM TRUCK ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
விபத்துக்குளான பகுதியின் வீடியோ காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 26, 2025 at 1:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: மாதாண்டகுப்பம் அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி, வீட்டுக்குள் புகுந்த விபத்தில் மூதாட்டி உயிரிழந்தார். 

வேலூர் மாவட்டம் பொன்னை அடுத்த மாதாண்டகுப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கங்கம்மாள் (65). இவர் வழக்கம் போல் இன்று காலை வீட்டு வாசலில் உட்கார்ந்து இருந்தார். அப்போது, திருவலம் பகுதியில் இருந்து பொன்னை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த டிப்பர் லாரி, மாதாண்டகுப்பம் பகுதியில் வந்த போது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, மூதாட்டி கங்கம்மாள் வீட்டின் சுற்றுச் சுவரை இடித்துக் கொண்டு வீட்டிற்குள் பகுந்தது. 

இந்த விபத்தில், சுற்றுச் சுவர் அருகே உட்கார்ந்து இருந்த கங்கம்மாள் மீது லாரி மோதி அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதனை கண்ட அந்த பகுதி மக்கள் உடனடியாக லாரி ஓட்டுநரை மடக்கிப் பிடித்தனர். தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பொன்னை போலீசார் உயிரிழந்த பாட்டியின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் விபத்து ஏற்படுத்திய டிப்பார் லாரி ஓட்டுநரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

வேலூர்: மாதாண்டகுப்பம் அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி, வீட்டுக்குள் புகுந்த விபத்தில் மூதாட்டி உயிரிழந்தார். 

வேலூர் மாவட்டம் பொன்னை அடுத்த மாதாண்டகுப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கங்கம்மாள் (65). இவர் வழக்கம் போல் இன்று காலை வீட்டு வாசலில் உட்கார்ந்து இருந்தார். அப்போது, திருவலம் பகுதியில் இருந்து பொன்னை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த டிப்பர் லாரி, மாதாண்டகுப்பம் பகுதியில் வந்த போது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, மூதாட்டி கங்கம்மாள் வீட்டின் சுற்றுச் சுவரை இடித்துக் கொண்டு வீட்டிற்குள் பகுந்தது. 

இந்த விபத்தில், சுற்றுச் சுவர் அருகே உட்கார்ந்து இருந்த கங்கம்மாள் மீது லாரி மோதி அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதனை கண்ட அந்த பகுதி மக்கள் உடனடியாக லாரி ஓட்டுநரை மடக்கிப் பிடித்தனர். தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பொன்னை போலீசார் உயிரிழந்த பாட்டியின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் விபத்து ஏற்படுத்திய டிப்பார் லாரி ஓட்டுநரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

லாரி மோதி விபத்து
மாதாண்டகுப்பம் லாரி விபத்து
TRUCK ACCIDENT
பொன்னை போலீசார்
MATHANDAKUPPAM TRUCK ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலி

சுனாமி 21 ஆண்டு நினைவு தினம்: வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலி

December 26, 2025 at 2:04 PM IST
ஆண்டாள் முத்துக்கொண்டை அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய நம்பெருமாள்

ஸ்ரீரங்கம் வைகுண்ட ஏகாதசி - ஆண்டாள் முத்துக்கொண்டை அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய நம்பெருமாள்

December 26, 2025 at 11:26 AM IST
கிறிஸ்மஸ் தாத்தா உடை அணிந்து கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் சாகசம்

கிறிஸ்மஸ் தாத்தா உடையில் பைக்கில் அட்ராசிட்டி: பதறிய பொதுமக்கள்

December 25, 2025 at 7:28 PM IST
கார்த்திகை மாத உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 6 கோடி

கார்த்திகை மாத உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 6 கோடி!

December 24, 2025 at 4:29 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.