வீட்டுக்குள் நுழைந்த டிப்பர் லாரி - உயிரிழந்த மூதாட்டி - MATHANDAKUPPAM TRUCK ACCIDENT
Published : December 26, 2025 at 1:48 PM IST
வேலூர்: மாதாண்டகுப்பம் அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி, வீட்டுக்குள் புகுந்த விபத்தில் மூதாட்டி உயிரிழந்தார்.
வேலூர் மாவட்டம் பொன்னை அடுத்த மாதாண்டகுப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கங்கம்மாள் (65). இவர் வழக்கம் போல் இன்று காலை வீட்டு வாசலில் உட்கார்ந்து இருந்தார். அப்போது, திருவலம் பகுதியில் இருந்து பொன்னை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த டிப்பர் லாரி, மாதாண்டகுப்பம் பகுதியில் வந்த போது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, மூதாட்டி கங்கம்மாள் வீட்டின் சுற்றுச் சுவரை இடித்துக் கொண்டு வீட்டிற்குள் பகுந்தது.
இந்த விபத்தில், சுற்றுச் சுவர் அருகே உட்கார்ந்து இருந்த கங்கம்மாள் மீது லாரி மோதி அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதனை கண்ட அந்த பகுதி மக்கள் உடனடியாக லாரி ஓட்டுநரை மடக்கிப் பிடித்தனர். தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பொன்னை போலீசார் உயிரிழந்த பாட்டியின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் விபத்து ஏற்படுத்திய டிப்பார் லாரி ஓட்டுநரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
