கோவையை அச்சுறுத்தும் எல் நினோ - நீரின்றி வாடும் பயிர்கள்
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Published : September 22, 2026 at 5:38 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோவையில் 'எல் நினோ' தாக்கத்தினால் 14 கிராமங்களில் நீரின்றி பயிர்கள் கருகும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
'எல் நினோ' தாக்கத்தினால் கோவை மாவட்டம் அன்னூர் அருகே பொகலூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள 14 கிராமங்களில் கடந்த 6 மாதங்களாக போதிய அளவு மழை பெய்யாமல் விவசாய நிலங்கள் தண்ணீர் இன்றி காய்ந்து, பயிர்கள் கருகி வருகின்றன. அது மட்டுமல்லாமல், கால்நடைகளுக்கு தண்ணீர் இல்லாத சூழ்நிலையும் உருவாகியுள்ளது.
தீவனங்கள் மற்றும் தண்ணீர் இல்லாத காரணத்தினால் கால்நடைகளை விற்பனை செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு விவசாயிகள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். பொகலூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான கதளி, பூவன், நேந்திரன், ரஸ்தாலி உள்ளிட்ட வாழைகள் குலைத்தள்ளாமல் அப்படியே கருகி வருகின்றன.
பல நூறு ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டுள்ள கரும்புப் பயிர்கள், நீரின்றி கருகி உள்ளதால் கடன் வாங்கி விவசாயம் செய்த தங்களுக்கு பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், 600 அடியில் கிடைத்து வந்த நிலத்தடி நீர் தற்போது 1,200 அடிக்கும் கீழே சென்றுவிட்டதாக விவசாயிகள் வேதனையாக தெரிவிக்கின்றனர்.
பொகலூர் ஊராட்சியில் வேளாண் துறை அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து, இப்பகுதியை வறட்சிப் பகுதியாக அறிவித்து, தங்களுக்கு நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கோயம்புத்தூர்: கோவையில் 'எல் நினோ' தாக்கத்தினால் 14 கிராமங்களில் நீரின்றி பயிர்கள் கருகும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
'எல் நினோ' தாக்கத்தினால் கோவை மாவட்டம் அன்னூர் அருகே பொகலூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள 14 கிராமங்களில் கடந்த 6 மாதங்களாக போதிய அளவு மழை பெய்யாமல் விவசாய நிலங்கள் தண்ணீர் இன்றி காய்ந்து, பயிர்கள் கருகி வருகின்றன. அது மட்டுமல்லாமல், கால்நடைகளுக்கு தண்ணீர் இல்லாத சூழ்நிலையும் உருவாகியுள்ளது.
தீவனங்கள் மற்றும் தண்ணீர் இல்லாத காரணத்தினால் கால்நடைகளை விற்பனை செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு விவசாயிகள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். பொகலூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான கதளி, பூவன், நேந்திரன், ரஸ்தாலி உள்ளிட்ட வாழைகள் குலைத்தள்ளாமல் அப்படியே கருகி வருகின்றன.
பல நூறு ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டுள்ள கரும்புப் பயிர்கள், நீரின்றி கருகி உள்ளதால் கடன் வாங்கி விவசாயம் செய்த தங்களுக்கு பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், 600 அடியில் கிடைத்து வந்த நிலத்தடி நீர் தற்போது 1,200 அடிக்கும் கீழே சென்றுவிட்டதாக விவசாயிகள் வேதனையாக தெரிவிக்கின்றனர்.
பொகலூர் ஊராட்சியில் வேளாண் துறை அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து, இப்பகுதியை வறட்சிப் பகுதியாக அறிவித்து, தங்களுக்கு நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.