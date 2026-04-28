கொடைக்கானலில் படகு சவாரி செய்து மகிழ்ந்த துர்கா ஸ்டாலின் - DURGA STALIN

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 28, 2026 at 1:30 PM IST

திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் படகு சவாரி செய்த துர்கா ஸ்டாலின், சுற்றுலாப் பயணிகளின் குழந்தைகளை கொஞ்சி மகிழ்ந்தார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தனது குடும்பத்தினருடன் ஓய்வு எடுப்பதற்காக கொடைக்கானலுக்கு கடந்த சனிக்கிழமை அன்று வருகை தந்தார்.

இந்நிலையில் முதலமைச்சரின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின், குடும்பத்தினருடன் கொடைக்கானல் நட்சத்திர ஏரியில் குளிர்ச்சியான கால நிலையை ரசித்தவாறு, படகு சவாரி செய்து மகிழ்ந்தார். தொடர்ந்து படகு குழாமில் காத்திருந்த சுற்றுலா பயணிகள், துர்கா ஸ்டாலின் உடன் புகைப்படங்கள் மற்றும் செல்பிகள் எடுத்தனர். 

தொடர்ந்து அந்த பகுதியில் இருந்த சுற்றுலா பயணிகளின் குழந்தைகளை துர்கா ஸ்டாலின் தூக்கி கொஞ்சி மகிழ்ந்தார். பின்னர் அந்தப் பகுதியில் இருந்த அனைத்து சிறுவர்களுடனும் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டு, கொடைக்கானலில் உள்ள ஆலயங்களில் தரிசனம் மேற்கொண்டார். 

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் கடந்த 23ஆம் தேதி நிறைவடைந்த நிலையில், அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் ஓய்வெடுத்து வருகின்றனர். முதலமைச்சர் கொடைக்கானல் சென்றுள்ள் நிலையில், துணை முதலமைச்சர் ஓய்வு எடுப்பதற்காக துபாய் நாட்டிற்கு சென்றுள்ளார். சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் 4ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

