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1200 சதுரடியில் துர்காதேவி மெகா ஓவியம் - மாணவர்கள் உலக சாதனை

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வேல் டெக் மாணவர்கள் உலக சாதனை (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2026 at 4:07 PM IST

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சென்னை: சென்னை ஆவடியிலுள்ள வேல் டெக் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் 1200 சதுரடி கொண்ட துர்காதேவி ஓவியத்தை கைகளால் வரைந்து உலக சாதனை படைத்துள்ளனர். 

வேல் டெக் பல்கலைக்கழகத்தில் தசரா விழாவை முன்னிட்டு தினமும் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. பல்கலைக்கழக ஆடிட்டோரியத்தில் அழகான 1000 கடவுள் சிலைகளை கொண்டு கொலு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் ஒரு பகுதியாக, பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இணைந்து 1200 சதுரடி பரப்பளவில் துர்கா தேவி ஓவியத்தை வரைந்து அசத்தியுள்ளனர். இந்த பிரம்மாண்ட ஓவியத்தை உலக சாதனை சங்கத்தின் பதிவு மேலாளர் கிறிஸ்டோபர் டெய்லர் கிராஃப்ட் ஆய்வு செய்து, உலக சாதனையாகப் பதிவு செய்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, உலக சாதனைக்கான சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கம் வழங்கப்பட்டது. 

அவற்றை வேல் டெக் பல்கலைக்கழக நிர்வாக அறங்காவலர் ரங்கராஜன், மகாலட்சுமி, கிஷோர், துணை இயக்குநர் ஸ்கந்தா கே. வேல் மற்றும் துணைவேந்தர் ரஜத் குப்தா ஆகியோர் மாணவர்களுடன் இணைந்து பெற்றுக்கொண்டனர்.

மாணவர்களின் கலைத்திறனையும் ஒருங்கிணைந்த முயற்சியையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் இந்த உலக சாதனை நிகழ்வு அமைந்தது.பின்னர் கல்லூரி வளாகத்தில் நடந்த கும்மி பாட்டு நிகழ்ச்சியிலும் 1000 த்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்துகொண்டு அசத்தினர். மேலும் உலக சாதனைக்காக வரையப்பட்ட 1200 சதுர அடி ஓவியம் கல்லூரி வளாகத்தின் பிரம்மாண்ட கட்டிடத்தின் சுவற்றில் தொங்கவிடப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்பட்டது.

சென்னை: சென்னை ஆவடியிலுள்ள வேல் டெக் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் 1200 சதுரடி கொண்ட துர்காதேவி ஓவியத்தை கைகளால் வரைந்து உலக சாதனை படைத்துள்ளனர். 

வேல் டெக் பல்கலைக்கழகத்தில் தசரா விழாவை முன்னிட்டு தினமும் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. பல்கலைக்கழக ஆடிட்டோரியத்தில் அழகான 1000 கடவுள் சிலைகளை கொண்டு கொலு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் ஒரு பகுதியாக, பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இணைந்து 1200 சதுரடி பரப்பளவில் துர்கா தேவி ஓவியத்தை வரைந்து அசத்தியுள்ளனர். இந்த பிரம்மாண்ட ஓவியத்தை உலக சாதனை சங்கத்தின் பதிவு மேலாளர் கிறிஸ்டோபர் டெய்லர் கிராஃப்ட் ஆய்வு செய்து, உலக சாதனையாகப் பதிவு செய்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, உலக சாதனைக்கான சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கம் வழங்கப்பட்டது. 

அவற்றை வேல் டெக் பல்கலைக்கழக நிர்வாக அறங்காவலர் ரங்கராஜன், மகாலட்சுமி, கிஷோர், துணை இயக்குநர் ஸ்கந்தா கே. வேல் மற்றும் துணைவேந்தர் ரஜத் குப்தா ஆகியோர் மாணவர்களுடன் இணைந்து பெற்றுக்கொண்டனர்.

மாணவர்களின் கலைத்திறனையும் ஒருங்கிணைந்த முயற்சியையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் இந்த உலக சாதனை நிகழ்வு அமைந்தது.பின்னர் கல்லூரி வளாகத்தில் நடந்த கும்மி பாட்டு நிகழ்ச்சியிலும் 1000 த்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்துகொண்டு அசத்தினர். மேலும் உலக சாதனைக்காக வரையப்பட்ட 1200 சதுர அடி ஓவியம் கல்லூரி வளாகத்தின் பிரம்மாண்ட கட்டிடத்தின் சுவற்றில் தொங்கவிடப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்பட்டது.

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TAGGED:

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CHENNAI
WORLD RECORD
1200 சதுரடி கொண்ட துர்காதேவி ஓவியம்
வேல் டெக் மாணவர்கள் உலக சாதனை

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