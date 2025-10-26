ஒருவர் மீது ஒருவர் சாணத்தை வீசும் நூதன திருவிழா: தமிழகம் - கர்நாடக பக்தர்கள் பங்கேற்பு! - DUNG FESTIVAL CELEBRATE IN ERODE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 26, 2025 at 11:27 AM IST
ஈரோடு: தாளவாடி குமிட்டாபுரத்தில் உள்ள பீரேஸ்வரர் ஆலயத்தில் ஒருவர் மீது ஒருவர் சாணியை வீசியெறியும் சாணியடி திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு - கர்நாடக எல்லையான தாளவாடி குமிட்டாபுரத்தில் பீரேஸ்வரர் கோயில் அமைந்துள்ளது. 100 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இக்கோயிலில் சாணியடி திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு விழாவானது கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகளுடன் தொடங்கியது. விழாவையொட்டி கோயிலின் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களிலிருந்தும் பசுஞ்சாணம் சேகரிக்கப்பட்டு கோயிலுக்கு பின்புறம் குவித்து வைக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து ஊர் எல்லையில் உள்ள குளத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்து சுவாமி வேடம் அணிந்த பக்தர்கள் கழுதை மீது அமர்ந்து ஊர்வலமாக கோயிலுக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.
அப்போது அங்கிருந்த இளைஞர்கள் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த சாணத்தை உருண்டை வடிவமாக்கி, அதனை ஒருவர் மீது ஒருவர் வீசியெறித்து இந்த பாரம்பரிய விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடினர். இதில் சிறுவர், இளைஞர்கள், முதியோர் என அனைவரும் பங்கேற்றனர். விழா நிறைவுக்கு பின் பக்தர்கள் குளத்தில் நீராடிவிட்டு பீரேஸ்வரரை வழிபட்டனர்.
பின்னர், பக்தர்கள் பயன்படுத்திய சாணத்தை கிராம மக்கள் எடுத்துச் சென்று தங்களது விவசாய நிலங்களில் உரமாக இட்டனர். இதன்மூலம் விவசாயம் செழிக்கும் என்பது அங்குள்ள கிராம மக்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. இந்த பாரம்பரிய விழாவில் தமிழ்நாடு தவிர, மைசூரு, பெங்களூரு, தாவணிகரே, சாம்ராஜ்நகர், கொள்ளேகால் உள்ளிட்ட கர்நாடக பகுதிகளைச் சேர்ந்த பக்தர்களும் குடும்பத்துடன் வந்து பங்கேற்றனர்.
கிராம மக்கள் நோயின்றி வாழவும், மழை பொழிந்து விவசாயம் செழித்து கிராமம் வளம் பெறவும், வனவிலங்குகளிடமிருந்து கால்நடைகள் பாதுகாக்க இருக்கவும் இந்த விழா பாரம்பரியமாக நடந்து வருவதாக கிராம மக்கள் தெரிவித்தனர். இந்த பாரம்பரிய விழாவை காண்பதற்கு அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 3 பேர் வந்திருந்தனர். அவர்கள் பாரம்பரிய சாணியடி விழாவை படம் பிடித்து நண்பர்களுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். கோயிலுக்கு வந்த வெளிநாட்டவருக்கு கோயில் சார்பில் மாலை அணிவித்து வரவேற்றனர்.
ஈரோடு: தாளவாடி குமிட்டாபுரத்தில் உள்ள பீரேஸ்வரர் ஆலயத்தில் ஒருவர் மீது ஒருவர் சாணியை வீசியெறியும் சாணியடி திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு - கர்நாடக எல்லையான தாளவாடி குமிட்டாபுரத்தில் பீரேஸ்வரர் கோயில் அமைந்துள்ளது. 100 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இக்கோயிலில் சாணியடி திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு விழாவானது கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகளுடன் தொடங்கியது. விழாவையொட்டி கோயிலின் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களிலிருந்தும் பசுஞ்சாணம் சேகரிக்கப்பட்டு கோயிலுக்கு பின்புறம் குவித்து வைக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து ஊர் எல்லையில் உள்ள குளத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்து சுவாமி வேடம் அணிந்த பக்தர்கள் கழுதை மீது அமர்ந்து ஊர்வலமாக கோயிலுக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.
அப்போது அங்கிருந்த இளைஞர்கள் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த சாணத்தை உருண்டை வடிவமாக்கி, அதனை ஒருவர் மீது ஒருவர் வீசியெறித்து இந்த பாரம்பரிய விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடினர். இதில் சிறுவர், இளைஞர்கள், முதியோர் என அனைவரும் பங்கேற்றனர். விழா நிறைவுக்கு பின் பக்தர்கள் குளத்தில் நீராடிவிட்டு பீரேஸ்வரரை வழிபட்டனர்.
பின்னர், பக்தர்கள் பயன்படுத்திய சாணத்தை கிராம மக்கள் எடுத்துச் சென்று தங்களது விவசாய நிலங்களில் உரமாக இட்டனர். இதன்மூலம் விவசாயம் செழிக்கும் என்பது அங்குள்ள கிராம மக்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. இந்த பாரம்பரிய விழாவில் தமிழ்நாடு தவிர, மைசூரு, பெங்களூரு, தாவணிகரே, சாம்ராஜ்நகர், கொள்ளேகால் உள்ளிட்ட கர்நாடக பகுதிகளைச் சேர்ந்த பக்தர்களும் குடும்பத்துடன் வந்து பங்கேற்றனர்.
கிராம மக்கள் நோயின்றி வாழவும், மழை பொழிந்து விவசாயம் செழித்து கிராமம் வளம் பெறவும், வனவிலங்குகளிடமிருந்து கால்நடைகள் பாதுகாக்க இருக்கவும் இந்த விழா பாரம்பரியமாக நடந்து வருவதாக கிராம மக்கள் தெரிவித்தனர். இந்த பாரம்பரிய விழாவை காண்பதற்கு அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 3 பேர் வந்திருந்தனர். அவர்கள் பாரம்பரிய சாணியடி விழாவை படம் பிடித்து நண்பர்களுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். கோயிலுக்கு வந்த வெளிநாட்டவருக்கு கோயில் சார்பில் மாலை அணிவித்து வரவேற்றனர்.