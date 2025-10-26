ETV Bharat / Videos

ஒருவர் மீது ஒருவர் சாணத்தை வீசும் நூதன திருவிழா: தமிழகம் - கர்நாடக பக்தர்கள் பங்கேற்பு! - DUNG FESTIVAL CELEBRATE IN ERODE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 26, 2025 at 11:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஈரோடு: தாளவாடி குமிட்டாபுரத்தில் உள்ள பீரேஸ்வரர் ஆலயத்தில் ஒருவர் மீது ஒருவர் சாணியை வீசியெறியும் சாணியடி திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.  

தமிழ்நாடு - கர்நாடக எல்லையான தாளவாடி குமிட்டாபுரத்தில் பீரேஸ்வரர் கோயில் அமைந்துள்ளது. 100 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இக்கோயிலில் சாணியடி திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு விழாவானது கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகளுடன் தொடங்கியது. விழாவையொட்டி கோயிலின் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களிலிருந்தும் பசுஞ்சாணம் சேகரிக்கப்பட்டு கோயிலுக்கு பின்புறம் குவித்து வைக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து ஊர் எல்லையில் உள்ள குளத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்து சுவாமி வேடம் அணிந்த பக்தர்கள் கழுதை மீது அமர்ந்து ஊர்வலமாக கோயிலுக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.  

அப்போது அங்கிருந்த இளைஞர்கள் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த சாணத்தை உருண்டை வடிவமாக்கி, அதனை ஒருவர் மீது ஒருவர் வீசியெறித்து இந்த பாரம்பரிய விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடினர். இதில் சிறுவர், இளைஞர்கள், முதியோர் என அனைவரும் பங்கேற்றனர். விழா நிறைவுக்கு பின் பக்தர்கள் குளத்தில் நீராடிவிட்டு பீரேஸ்வரரை வழிபட்டனர். 

பின்னர், பக்தர்கள் பயன்படுத்திய சாணத்தை கிராம மக்கள் எடுத்துச் சென்று தங்களது விவசாய நிலங்களில் உரமாக இட்டனர். இதன்மூலம் விவசாயம் செழிக்கும் என்பது அங்குள்ள கிராம மக்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. இந்த பாரம்பரிய விழாவில் தமிழ்நாடு தவிர, மைசூரு, பெங்களூரு, தாவணிகரே, சாம்ராஜ்நகர், கொள்ளேகால் உள்ளிட்ட கர்நாடக பகுதிகளைச் சேர்ந்த பக்தர்களும் குடும்பத்துடன் வந்து பங்கேற்றனர்.

கிராம மக்கள் நோயின்றி வாழவும், மழை பொழிந்து விவசாயம் செழித்து கிராமம் வளம் பெறவும், வனவிலங்குகளிடமிருந்து கால்நடைகள் பாதுகாக்க இருக்கவும் இந்த விழா பாரம்பரியமாக நடந்து வருவதாக கிராம மக்கள் தெரிவித்தனர். இந்த பாரம்பரிய விழாவை காண்பதற்கு அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 3 பேர் வந்திருந்தனர். அவர்கள் பாரம்பரிய சாணியடி விழாவை படம் பிடித்து நண்பர்களுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். கோயிலுக்கு வந்த வெளிநாட்டவருக்கு கோயில் சார்பில் மாலை அணிவித்து வரவேற்றனர்.

ஈரோடு: தாளவாடி குமிட்டாபுரத்தில் உள்ள பீரேஸ்வரர் ஆலயத்தில் ஒருவர் மீது ஒருவர் சாணியை வீசியெறியும் சாணியடி திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.  

தமிழ்நாடு - கர்நாடக எல்லையான தாளவாடி குமிட்டாபுரத்தில் பீரேஸ்வரர் கோயில் அமைந்துள்ளது. 100 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இக்கோயிலில் சாணியடி திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு விழாவானது கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகளுடன் தொடங்கியது. விழாவையொட்டி கோயிலின் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களிலிருந்தும் பசுஞ்சாணம் சேகரிக்கப்பட்டு கோயிலுக்கு பின்புறம் குவித்து வைக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து ஊர் எல்லையில் உள்ள குளத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்து சுவாமி வேடம் அணிந்த பக்தர்கள் கழுதை மீது அமர்ந்து ஊர்வலமாக கோயிலுக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.  

அப்போது அங்கிருந்த இளைஞர்கள் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த சாணத்தை உருண்டை வடிவமாக்கி, அதனை ஒருவர் மீது ஒருவர் வீசியெறித்து இந்த பாரம்பரிய விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடினர். இதில் சிறுவர், இளைஞர்கள், முதியோர் என அனைவரும் பங்கேற்றனர். விழா நிறைவுக்கு பின் பக்தர்கள் குளத்தில் நீராடிவிட்டு பீரேஸ்வரரை வழிபட்டனர். 

பின்னர், பக்தர்கள் பயன்படுத்திய சாணத்தை கிராம மக்கள் எடுத்துச் சென்று தங்களது விவசாய நிலங்களில் உரமாக இட்டனர். இதன்மூலம் விவசாயம் செழிக்கும் என்பது அங்குள்ள கிராம மக்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. இந்த பாரம்பரிய விழாவில் தமிழ்நாடு தவிர, மைசூரு, பெங்களூரு, தாவணிகரே, சாம்ராஜ்நகர், கொள்ளேகால் உள்ளிட்ட கர்நாடக பகுதிகளைச் சேர்ந்த பக்தர்களும் குடும்பத்துடன் வந்து பங்கேற்றனர்.

கிராம மக்கள் நோயின்றி வாழவும், மழை பொழிந்து விவசாயம் செழித்து கிராமம் வளம் பெறவும், வனவிலங்குகளிடமிருந்து கால்நடைகள் பாதுகாக்க இருக்கவும் இந்த விழா பாரம்பரியமாக நடந்து வருவதாக கிராம மக்கள் தெரிவித்தனர். இந்த பாரம்பரிய விழாவை காண்பதற்கு அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 3 பேர் வந்திருந்தனர். அவர்கள் பாரம்பரிய சாணியடி விழாவை படம் பிடித்து நண்பர்களுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். கோயிலுக்கு வந்த வெளிநாட்டவருக்கு கோயில் சார்பில் மாலை அணிவித்து வரவேற்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TAMIL NADU AND KARNATAKA DEVOTEES
DUNG FESTIVAL
ERODE DUNG FESTIVAL
ஈரோடு சாணியடி திருவிழா
DUNG FESTIVAL CELEBRATE IN ERODE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

மத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிலைய மூத்த விஞ்ஞானி முனைவர் லவ் சன் எட்வர்ட் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி

விரைவில் கடல் மீன்வள கணக்கெடுப்பு: மத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானி முனைவர் லவ் சன் எட்வர்ட் தகவல்!

October 25, 2025 at 8:50 PM IST
அரிசி மற்றும் மக்காச்சோள மாவுகளை சுவைத்த யானை

இன்னைக்கு ஒரு புடி! அரிசி, மக்காச்சோள மாவை ருசி பார்த்த யானை!

October 25, 2025 at 3:15 PM IST
கஞ்சா போதையில் இளைஞரை தாக்கிய கும்பல்

பட்டப்பகலில் மேம்பாலத்தில் நடந்து சென்றவரிடம் கைவரிசை காட்டிய கும்பல்!

October 25, 2025 at 3:07 PM IST
அரியலூரில் பனிப் மூட்டம்

அரியலூரில் கடும் பனி மூட்டம்! வாகன ஓட்டிகள் அவதி!

October 25, 2025 at 1:37 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.