ஜவ்வாது மலைத்தொடரில் கனமழை: உத்திர காவேரி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு
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Published : September 23, 2026 at 7:08 AM IST
வேலூர்: ஜவ்வாது மலைத்தொடரில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையின் காரணமாக, வேலூர் மாவட்டம் ஒடுக்கத்தூர் அடுத்துள்ள மேலரசம்பட்டு பகுதியில் உள்ள உத்திர காவேரி ஆற்றில் புதுவெள்ளம் வரத் தொடங்கியுள்ளது.
மேலரசம்பட்டு உத்திர காவேரி ஆறு, கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கும் மேலாக கோடை வெயிலின் தாக்கத்தால் நீர்வரத்து இன்றி வறண்டு காணப்பட்டது. இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக ஜவ்வாது மலைத்தொடர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. மேலும், ஒடுக்கத்தூர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
அதன் காரணமாக மலைப்பகுதிகளில் இருந்து வெளியேறும் மழைநீர் பல்வேறு ஓடைகள் மற்றும் நீர்வழித்தடங்கள் வழியாக உத்திர காவேரி ஆற்றை வந்தடைந்து வருகிறது. இதனால் நீண்ட நாட்களாக வறண்டு கிடந்த ஆற்றில் தற்போது தண்ணீர் வரத்து ஏற்பட்டு, புதுவெள்ளம் பாயத் தொடங்கியுள்ளது.
நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு உத்திர காவேரி ஆற்றில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து வருவதைக் கண்டு அப்பகுதி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். மேலும், ஜவ்வாது மலைத்தொடரில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் ஆற்றின் நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் அப்பகுதி மக்களிடையே ஏற்பட்டுள்ளது.
வேலூர்: ஜவ்வாது மலைத்தொடரில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையின் காரணமாக, வேலூர் மாவட்டம் ஒடுக்கத்தூர் அடுத்துள்ள மேலரசம்பட்டு பகுதியில் உள்ள உத்திர காவேரி ஆற்றில் புதுவெள்ளம் வரத் தொடங்கியுள்ளது.
மேலரசம்பட்டு உத்திர காவேரி ஆறு, கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கும் மேலாக கோடை வெயிலின் தாக்கத்தால் நீர்வரத்து இன்றி வறண்டு காணப்பட்டது. இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக ஜவ்வாது மலைத்தொடர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. மேலும், ஒடுக்கத்தூர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
அதன் காரணமாக மலைப்பகுதிகளில் இருந்து வெளியேறும் மழைநீர் பல்வேறு ஓடைகள் மற்றும் நீர்வழித்தடங்கள் வழியாக உத்திர காவேரி ஆற்றை வந்தடைந்து வருகிறது. இதனால் நீண்ட நாட்களாக வறண்டு கிடந்த ஆற்றில் தற்போது தண்ணீர் வரத்து ஏற்பட்டு, புதுவெள்ளம் பாயத் தொடங்கியுள்ளது.
நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு உத்திர காவேரி ஆற்றில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து வருவதைக் கண்டு அப்பகுதி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். மேலும், ஜவ்வாது மலைத்தொடரில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் ஆற்றின் நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் அப்பகுதி மக்களிடையே ஏற்பட்டுள்ளது.