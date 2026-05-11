மதுபோதையில் ஆம்னி பேருந்தை இயக்கிய டிரைவர் - POLICE VEHICLE CHECK

டிரைவர்கள் தப்பியோடிய நிலையில் நடுரோட்டில் நின்ற பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 11, 2026 at 4:30 PM IST

தூத்துக்குடி: மதுபோதையில் ஆம்னி பேருந்தை இயக்கிய ஓட்டுநர், போலீஸிடம் சிக்காமல் இருக்க பேருந்தை அப்படியே விட்டுவிட்டு தப்பியோடியதால் பயணிகள் நடு வழியில் சிக்கி அவதியுற்றனர்.

தூத்துக்குடி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ஆம்னி பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், மது போதையில் வாகனம் இயக்கப்படுவதை தடுக்கும் விதமாக நேற்று (மே 10) இரவு போக்குவரத்து போலீஸார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.

குறிப்பாக, வெளியூர்களுக்கு செல்லும் ஆம்னி பேருந்துகளை மையப்படுத்தி இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டது. அப்போது, சுமார் 10.30 மணியளவில் உடன்குடியில் இருந்து சென்னை நோக்கி சென்ற தனியாருக்கு சொந்தமான ஆம்னி பேருந்தை போக்குவரத்து போலீஸார் மடக்கி சோதனை செய்தனர்.

இதில், ஆம்னி பேருந்தை இயக்கி வந்த ஓட்டுநர், மது போதையில் இருந்தது தெரிய வந்தது. இதேபோல், மற்றுமொரு ஆம்னி பேருந்தை ஆய்வு செய்தபோது, அதிர்ச்சியளிக்கும் விதமாக அந்த பேருந்தின் ஓட்டுநரும் மதுபோதையில் இருந்துள்ளார். பின்னர், இருவரையும் போக்குவரத்து போலீஸார் பேருந்தை விட்டு இறங்கி வருமாறு கூறியுள்ளனர்.

ஆனால், போலீஸிடம் சிக்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காக காவலர்கள் அசந்த சில நொடிகளில் பேருந்தை அப்படியே விட்டுவிட்டு இரண்டு டிரைவர்களும் தப்பியோடியுள்ளனர். இதன் காரணமாக பேருந்துகள் இரண்டும் இயக்கப்படாமல், அங்கேயே நிற்கும் நிலை ஏற்பட்டது. மேலும், பேருந்தில் இருந்த பயணிகள் சில மணி நேரம் அங்கேயே சிக்கும் சூழல் உருவாகியது.

இருப்பினும், அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன்னரே போலீஸார் தக்க நடவடிக்கை எடுத்ததற்கு பேருந்து பயணிகள் தங்களின் பாராட்டுக்களை தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து, நடுரோட்டில் இருந்த ஆம்னி பேருந்தை போக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளர் பாதுகாப்பாக பேருந்து நிலையத்தில் நிறுத்தினார். மேலும், மற்றொரு ஓட்டுனர் மூலம் பேருந்தை இயக்க அவர்கள் அனுமதித்தினர்.

