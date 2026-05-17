மதுபோதையில் அரசு பேருந்தை மறித்து தகராறு செய்த இளைஞர் - DRUNK YOUTH ATROCITY VIDEO
Published : May 17, 2026 at 10:10 AM IST
திருநெல்வேலி: கூடங்குளம் அருகே இளைஞர் ஒருவர் மது போதையில் அரசு பேருந்தை மறித்து தகராறில் ஈடுபட்ட சம்பவத்தின் காணொளி சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது.
நெல்லை மாவட்டம் கூடங்குளம் வழியாக கூத்தங்குழி நோக்கி சென்ற அரசு பேருந்து வழக்கம்போல் கூடங்குளத்தில் இருந்து நேற்று சென்றது. அப்போது அப்பகுதியை சேரந்த மாசிலாமணி என்ற இளைஞர் திடீரென அந்த அரசு பேருந்தை வழிமறித்து தகராறில் ஈடுபட்டார். அப்போது மாசிலாமணி மதுபோதையில் இருந்துள்ளார்.
மேலும், பேருந்து ஓட்டுநரையும் தாக்க முயன்றுள்ளார். அவரை கேள்வி கேட்ட பொதுமக்களிடமும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். இதையடுத்து அரசு பேருந்து ஓட்டுநர் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் அப்பகுதிக்கு கூடன்குளம் காவல்துறையினர் வந்தடைந்தனர். அவர்களிடமும் ஆவேசமாக நடந்து கொண்டார்.
போதை தலைக்கேறிய நிலையில் சாலையில் சென்றவர்களிடம் தகராறு செய்ததால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இந்த சம்பவத்தை சிலர் காணொளியாக பதிவு செய்த நிலையில், அவரை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் காவல்துறையினர் செய்வதறியாது திகைத்து நின்றனர்.
ஒருவழியாக அவரை மடக்கி பிடித்த போலீசார், காவல்நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர். விசாரணைக்குப் பிறகு பொது இடத்தில் மதுபோதையில் தகராறில் ஈடுபட்டதற்காக அவரை கைது செய்தனர்.
