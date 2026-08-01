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நடுரோட்டில் படுத்து அலப்பறை செய்த குடிமகன்; இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ - ARIYALUR

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மதுபோதையில் ரகளையில் ஈடுபட்ட குடிமகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 4:21 PM IST

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அரியலூர்: சாலையின் நடுவே படுத்து குடிமகன் ஒருவர் அதகளம் செய்த சம்பவம் கீழப்பழுர் பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அரியலூர் மாவட்டம், கீழப்பழுவூர் அருகே இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. எப்போதும் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் முக்கிய சாலையாக அரியலூர் - தஞ்சை புறவழிச் சாலை உள்ளது. இந்த சாலையின் நடுவில் படுத்துக் கொண்டு தான் அந்த வெள்ளை வேட்டி, சட்டை அணிந்திருந்த குடிமகன் ரகளையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்.

வீட்டில் படுத்திருப்பதைப் போல புரண்டு படுத்தும், செல்போனை நோண்டியவாறும் அவர் இருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் தற்போது வைரலாகிக் கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக, செல்போனில் பாடலைக் கேட்டவாறு அவர் படுத்திருந்தது பார்ப்போரை பதற செய்யும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

காலை நேரம் என்பதால் பள்ளி, கல்லூரி வாகனங்களின் போக்குவரத்து அந்த சாலையில் அதிகரித்துக் காணப்பட்டது. இந்த சூழலில் எந்த வாகனத்தையும் பொருட்படுத்தாமல், அந்த போதை ஆசாமி செல்போனை பார்த்தவாறு நடுரோட்டில் படுத்திருந்தார்.

இதனை அவ்வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டி ஒருவர் வீடியோ எடுத்து அதை இணையத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோவே தற்போது இணையத்தில் வைரலாகிக் கொண்டிருக்கிறது. 

அரியலூர்: சாலையின் நடுவே படுத்து குடிமகன் ஒருவர் அதகளம் செய்த சம்பவம் கீழப்பழுர் பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அரியலூர் மாவட்டம், கீழப்பழுவூர் அருகே இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. எப்போதும் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் முக்கிய சாலையாக அரியலூர் - தஞ்சை புறவழிச் சாலை உள்ளது. இந்த சாலையின் நடுவில் படுத்துக் கொண்டு தான் அந்த வெள்ளை வேட்டி, சட்டை அணிந்திருந்த குடிமகன் ரகளையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்.

வீட்டில் படுத்திருப்பதைப் போல புரண்டு படுத்தும், செல்போனை நோண்டியவாறும் அவர் இருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் தற்போது வைரலாகிக் கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக, செல்போனில் பாடலைக் கேட்டவாறு அவர் படுத்திருந்தது பார்ப்போரை பதற செய்யும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

காலை நேரம் என்பதால் பள்ளி, கல்லூரி வாகனங்களின் போக்குவரத்து அந்த சாலையில் அதிகரித்துக் காணப்பட்டது. இந்த சூழலில் எந்த வாகனத்தையும் பொருட்படுத்தாமல், அந்த போதை ஆசாமி செல்போனை பார்த்தவாறு நடுரோட்டில் படுத்திருந்தார்.

இதனை அவ்வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டி ஒருவர் வீடியோ எடுத்து அதை இணையத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோவே தற்போது இணையத்தில் வைரலாகிக் கொண்டிருக்கிறது. 

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TAGGED:

குடிபோதையில் ரகளை
DRUG ADDICT
DRUNK MESS
ARIYALUR
DRUG ADDICT COMMITS ATROCITY

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