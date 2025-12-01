ETV Bharat / Videos

தேங்கிய தண்ணீரில் மெல்ல மெல்ல மூழ்கிய கார்; சரியான நேரத்தில் எஸ்கேப்பான இளைஞர் - CAR DROWNED IN RAIN WATER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 1, 2025 at 7:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சாலையில் மழைநீர் தேங்கி இருந்ததால், பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல் சென்ற கார் தண்ணீரில் மூழ்கிய காட்சி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

’டிட்வா’ புயலால் சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், சென்னையில் உள்ள அனைத்து சாலைகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், இன்று காலை முதலே பூந்தமல்லி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில், கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால், வேலப்பன்சாவடி அருகே இருக்கக் கூடிய சர்வீஸ் சாலை முழுவதும் மழைநீர் தேங்கி, குளம்போல் காட்சி அளிக்கிறது. மேலும், இந்த சர்வீஸ் ரோட்டில் ஆங்காங்கே குண்டும், குழியுமாக இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் சிக்கிக் கொள்ளும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், அந்த வழியாக வந்த கார் ஒன்று, சாலையில் தேங்கி இருந்த நீரில் பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல் சிக்கியது. அப்போது, கார் ஓட்டுநரும் நீண்ட நேரமாகக் காரை பள்ளத்திலிருந்து எடுக்க முயன்றார். ஆனால், கார் மெல்ல மெல்ல நீரில் மூழ்கத் தொடங்கியுள்ளது. அதனால், பதறிய அந்த இளைஞர் சிறிதும் தாமதிக்காமல் காரில் இருந்து வெளியேறினார். இதுதொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது.

சென்னை: சாலையில் மழைநீர் தேங்கி இருந்ததால், பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல் சென்ற கார் தண்ணீரில் மூழ்கிய காட்சி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

’டிட்வா’ புயலால் சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், சென்னையில் உள்ள அனைத்து சாலைகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், இன்று காலை முதலே பூந்தமல்லி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில், கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால், வேலப்பன்சாவடி அருகே இருக்கக் கூடிய சர்வீஸ் சாலை முழுவதும் மழைநீர் தேங்கி, குளம்போல் காட்சி அளிக்கிறது. மேலும், இந்த சர்வீஸ் ரோட்டில் ஆங்காங்கே குண்டும், குழியுமாக இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் சிக்கிக் கொள்ளும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், அந்த வழியாக வந்த கார் ஒன்று, சாலையில் தேங்கி இருந்த நீரில் பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல் சிக்கியது. அப்போது, கார் ஓட்டுநரும் நீண்ட நேரமாகக் காரை பள்ளத்திலிருந்து எடுக்க முயன்றார். ஆனால், கார் மெல்ல மெல்ல நீரில் மூழ்கத் தொடங்கியுள்ளது. அதனால், பதறிய அந்த இளைஞர் சிறிதும் தாமதிக்காமல் காரில் இருந்து வெளியேறினார். இதுதொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

POONAMALLEE RAIN
POONAMALLEE CAR
மழை நீரில் மூழ்கிய கார்
பூந்தமல்லி
CAR DROWNED IN RAIN WATER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தாளடி நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் வேதனை

நீரில் மூழ்கிய 250 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள்

December 1, 2025 at 4:37 PM IST
முழு கொள்ளளவை எட்டிய காண்டீப தீர்த்த குளம்

கனமழையால் நிரம்பிய காண்டீப தீர்த்த குளம்

December 1, 2025 at 9:41 AM IST
திருவையாற்றில் நடந்த பந்தகால் நடும் விழா

தியாகராஜ சுவாமிகளின் 179-வது ஆராதனை விழா; திருவையாறில் கோலாகலம்

November 30, 2025 at 5:40 PM IST
சோத்துப்பாறை அணையில் நீர் நிரம்பி வழியும் காட்சி

மழையால் நிரம்பி வழியும் சோத்துப்பாறை அணை... விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

November 30, 2025 at 4:51 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.