ஒத்தைக்கு ஒத்த வரியா? பாம்பை பதம் பார்த்த நாய்கள்! - DOGS SAVE OWNER FAMILY FROM SNAKE

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 18, 2025 at 2:03 PM IST

திருவாரூர்: தனது எஜமான் குடும்பத்தை காப்பாற்ற இரண்டு மணி நேரமாக பாம்புடன் போராடிய நாய்களின் வீடியோ காட்சி தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டையை அடுத்த ஜாம்புவானோடை வடகாடு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் வேதரெத்தினம். இவரது வீட்டுக்கு நேற்று மதியம் சுமார் 5 அடி நீளத்தில் ஒரு நல்லபாம்பு வந்தது. இதனை கண்ட வேதரெத்தினம் வளர்க்கும் இரண்டு நாய்களும் அந்த பாம்பை பார்த்தவுடன் குறைத்து விரட்டின. இருப்பினும் அந்த பாம்பு வீட்டுக்குள் புகுந்து விட வேண்டும் என திட்டவிட்டமாக படமெடுத்து நாய்களை சீண்டியது. இதனால் நாய்களுக்கும் அந்த பாம்புக்கும் இடையே சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக போராட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த நாய்கள் குறைக்கும் சத்தத்தை கேட்டு வெளியே வந்த வேதரெத்தினம் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர், அந்த காட்சிகளை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இதனையடுத்து வேதரெத்தினமும் அவரது குடும்பத்தினரும் அந்த பாம்பை விரட்டி விட முயற்சித்தனர். ஆனாலும் அது போகவில்லை. அவர்களையும் கண்டு சீறியது. கடைசியில் ஆத்திரத்தின் உச்சத்திற்கு சென்ற நாய்கள் அந்த பாம்பை கடித்து குதறி கொன்றன.

DOGS AND SNAKE FIGHTS VIDEO
THIRUVARUR SNAKE VIDEO
DOGS SAVE OWNER FAMILY
திருவாரூர்
DOGS SAVE OWNER FAMILY FROM SNAKE

ETV Bharat Tamil Nadu Team

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

