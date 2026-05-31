ETV Bharat / Videos

குடத்தில் தலை சிக்கி தவித்த நாய் மீட்பு - DOG RESCUED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
குடத்தில் தலை சிக்கித் தவித்த நாய் மீட்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 31, 2026 at 12:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: எலியை பிடிக்க சென்று அலுமினிய குடத்தில் தலை சிக்கிக் கொண்ட நாயை, வீட்டின் உரிமையாளர் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக போராடி பாதுகாப்பாக மீட்டார்.

கும்பகோணம் அருகே உள்ள பிள்ளையாம்பேட்டை கரி குளத்தில் டாக்டர் உமா மகேஸ்வரன் என்பவர் வீட்டில் செல்லப்பிராணியாக ஜானி என்ற நாய் வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது. நேற்று (மே 30) காலை அந்த நாய் சாமான்களை உருட்டும் சத்தம் கேட்டுள்ளது. அதனையடுத்து, வீட்டின் உரிமையாளர் நேரில் சென்று பார்த்த போது, ஜானி அலுமினிய குடத்தில் தலையை விட்டு, வெளியில் எடுக்க முடியாமல் சிக்கிக் கொண்டு உயிருக்கு போராடியது தெரியவந்தது. 

இதனைக் கண்டு அச்சமடைந்த வீட்டின் உரிமையாளர், நாயின் உயிரை காப்பாற்ற, தலையில் சிக்கிக் கொண்ட குடத்தை கட்டர் மிஷின் மூலம் சுமார் ஒரு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின்னர் வெட்டி பாதுகாப்பாக எடுத்தார். குடத்தில் இருந்து தலை விடுவிக்கப்பட்ட ஜானி மகிழ்ச்சியுடன் அங்கும் இங்கும் ஓடியது.

இதன் பின்னர், அந்த குடத்தில் எலி ஒன்று இருந்ததைக் கண்டு அவர் அதிர்ச்சியடைந்தார். எலியை பிடிக்க சென்று தலையை குடத்தில் விட்டதில் நாயின் தலை சிக்கிக் கொண்டது தெரிய வந்தது. 

தஞ்சாவூர்: எலியை பிடிக்க சென்று அலுமினிய குடத்தில் தலை சிக்கிக் கொண்ட நாயை, வீட்டின் உரிமையாளர் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக போராடி பாதுகாப்பாக மீட்டார்.

கும்பகோணம் அருகே உள்ள பிள்ளையாம்பேட்டை கரி குளத்தில் டாக்டர் உமா மகேஸ்வரன் என்பவர் வீட்டில் செல்லப்பிராணியாக ஜானி என்ற நாய் வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது. நேற்று (மே 30) காலை அந்த நாய் சாமான்களை உருட்டும் சத்தம் கேட்டுள்ளது. அதனையடுத்து, வீட்டின் உரிமையாளர் நேரில் சென்று பார்த்த போது, ஜானி அலுமினிய குடத்தில் தலையை விட்டு, வெளியில் எடுக்க முடியாமல் சிக்கிக் கொண்டு உயிருக்கு போராடியது தெரியவந்தது. 

இதனைக் கண்டு அச்சமடைந்த வீட்டின் உரிமையாளர், நாயின் உயிரை காப்பாற்ற, தலையில் சிக்கிக் கொண்ட குடத்தை கட்டர் மிஷின் மூலம் சுமார் ஒரு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின்னர் வெட்டி பாதுகாப்பாக எடுத்தார். குடத்தில் இருந்து தலை விடுவிக்கப்பட்ட ஜானி மகிழ்ச்சியுடன் அங்கும் இங்கும் ஓடியது.

இதன் பின்னர், அந்த குடத்தில் எலி ஒன்று இருந்ததைக் கண்டு அவர் அதிர்ச்சியடைந்தார். எலியை பிடிக்க சென்று தலையை குடத்தில் விட்டதில் நாயின் தலை சிக்கிக் கொண்டது தெரிய வந்தது. 

For All Latest Updates

TAGGED:

DOG RESCUED
KUMBAKONAM
நாய் மீட்பு
குடத்தில் தலை சிக்கிக் கொண்ட நாய்
DOG RESCUED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பத்ரீநாத் யாத்ரீகர்கள்

கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசலால் பத்ரிநாத் யாத்திரிகர்கள் கடும் அவதி

May 30, 2026 at 8:50 PM IST
திடீரென ஏற்பட்ட புழுதிப் புயல்

ராஜஸ்தானில் திடீரென ஏற்பட்ட புழுதிப் புயல் - பதறியடித்து ஓடிய மக்கள்

May 30, 2026 at 7:30 PM IST
திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயிலில் வைகாசி விசாகம் கோலாகலம்

திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயிலில் வைகாசி விசாகம் கோலாகலம்

May 30, 2026 at 1:49 PM IST
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் கரம்பிடித்த காதல்ஜோடி

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் கரம் பிடித்த காதல் ஜோடி

May 29, 2026 at 4:50 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.