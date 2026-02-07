திருமண மண்டபத்தில் 'திடீர்' மோதல் - POSITION ISSUE IN WEDDING HALL
Published : February 7, 2026 at 3:18 PM IST
சேலம்: திருமண மண்டப நிர்வாகியை திமுக பகுதி செயலாளர் சரமாரியாக தாக்கிய சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சேலம் மாநகரம் கோட்டை பகுதியில் ஸ்டோக்ஸ் ஹால் எனும் இஸ்லாமியர்களின் திருமண மண்டபம் உள்ளது. இந்த திருமண மண்டபம் ஏழை எளிய இஸ்லாமியர்களுக்கு குறைந்த வாடகையில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த மண்டபத்தை நடத்தும் சங்கத்தின் செயலாளராகவும், மண்டபத்தின் நிர்வாகியாகவும் நெளமான் என்பவர் உள்ளார். இந்த சங்கத்தில் 700 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.
இந்நிலையில் கல்யாண மண்டப அலுவலகத்தில் நேற்று கூட்டம் ஒன்று நடைபெற்றது. அப்போது திமுகவை சேர்ந்த 17-வது வார்டு கோட்டை பகுதி செயலாளர் இப்ராஹிம் மற்றும் அவரது நண்பர் ஹர்ஷத் இருவரும் திருமண மண்டப அலுவலகத்திற்கு வந்து தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அப்போது வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட நிலையில் இப்ராஹிம், மண்டபத்தின் நிர்வாகி நெளமானை கடுமையாக தாக்கும் காட்சி அங்குள்ள சிசிடிவியில் பதிவாகி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இந்தத் தாக்குதலில் நிலை குலைந்து போன நௌமான் அங்கேயே மயங்கி விழுந்தார்.
