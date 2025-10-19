ETV Bharat / Videos

தீபாவளி ஸ்பெஷல்: 5% தள்ளுபடியுடன் சிவகாசியில் இருந்து 200 வகை பட்டாசுகள் இறக்குமதி! - 200 TYPES OF FIRECRACKER SALE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 19, 2025 at 2:25 PM IST

|

Updated : October 19, 2025 at 2:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலையில் குவிக்கப்பட்டிருந்த 200 வகையான பட்டாசுகளை பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனர்.

தீபாவளி என்றாலே புத்தாடை, இனிப்பு அதற்கு அடுத்தபடியாக பட்டாசுகள் தான். தீபாவளி பண்டிகையின் போது குழந்தைகள் அதிக அளவில் பட்டாசுகளை வெடித்து மகிழ்வர்கள். இதற்காக தூத்துக்குடி மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை சார்பில், 5% தள்ளுபடியில் பட்டாசுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.  

குறிப்பாக, குழந்தைகள் பட்டாசுகளை கையாளும் வகையில் சம்திங் சம்திங், பாப்கான், லெமன் ட்ரீ, தாமரை சக்கர்ஸ், ஹெலிகாப்டர், அவெஞ்சர்ஸ்,  ராக்கிங்டாம், ஸ்நோ-பால், விக்ராந்த், மான்ஸ்டர்,  ஜூப்ளி, குஷி, வொண்டர்நைட், ராயல்சல்யூட்,உள்ளிட்ட 200 ரகங்களில் பட்டாசுகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன. 100 முதல் 6000 ரூபாய் வரை பட்டாசுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. தூத்துக்குடியில் நகரில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த பொதுமக்கள் வருகை தந்து பட்டாசுகளை வாங்கி செல்கிறார்கள். 

சுய சேவை பிரிவின் கீழ் இங்கு பட்டாசு விற்பனை செய்யப்படுவதால் பொதுமக்கள் வருகை தந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய பட்டாசுகளை அவர்களே பார்த்து எடுத்து செல்கிறார்கள்.

தூத்துக்குடி: தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலையில் குவிக்கப்பட்டிருந்த 200 வகையான பட்டாசுகளை பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனர்.

தீபாவளி என்றாலே புத்தாடை, இனிப்பு அதற்கு அடுத்தபடியாக பட்டாசுகள் தான். தீபாவளி பண்டிகையின் போது குழந்தைகள் அதிக அளவில் பட்டாசுகளை வெடித்து மகிழ்வர்கள். இதற்காக தூத்துக்குடி மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை சார்பில், 5% தள்ளுபடியில் பட்டாசுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.  

குறிப்பாக, குழந்தைகள் பட்டாசுகளை கையாளும் வகையில் சம்திங் சம்திங், பாப்கான், லெமன் ட்ரீ, தாமரை சக்கர்ஸ், ஹெலிகாப்டர், அவெஞ்சர்ஸ்,  ராக்கிங்டாம், ஸ்நோ-பால், விக்ராந்த், மான்ஸ்டர்,  ஜூப்ளி, குஷி, வொண்டர்நைட், ராயல்சல்யூட்,உள்ளிட்ட 200 ரகங்களில் பட்டாசுகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன. 100 முதல் 6000 ரூபாய் வரை பட்டாசுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. தூத்துக்குடியில் நகரில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த பொதுமக்கள் வருகை தந்து பட்டாசுகளை வாங்கி செல்கிறார்கள். 

சுய சேவை பிரிவின் கீழ் இங்கு பட்டாசு விற்பனை செய்யப்படுவதால் பொதுமக்கள் வருகை தந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய பட்டாசுகளை அவர்களே பார்த்து எடுத்து செல்கிறார்கள்.

Last Updated : October 19, 2025 at 2:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

THOOTHUKUDI CONSUMER COOPERATIVE
THOOTHUKUDI FIRECRACKERS SHOP
தூத்துக்குடி நுகர்வோர் கூட்டுறவு
THOOTHUKUDI DIWALI CRACKERS SALE
200 TYPES OF FIRECRACKER SALE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

கும்பக்கரை அருவி

கும்பக்கரை அருவியில் குளிக்க 9-வது நாளாக தடை - சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம்!

October 19, 2025 at 2:16 PM IST
வெல்லிங்டன் ரயில் நிலையம்

நீலகிரியில் மீண்டும் மண் சரிவு: மலை ரயில் சேவை பாதிப்பு!

October 19, 2025 at 2:13 PM IST
தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்ட பணியாளர்கள்

குடியிருப்புக்குள் புகுந்த வெள்ள நீர் - தூய்மைப் பணியில் தீயணைப்புத் துறையினர்!

October 19, 2025 at 2:03 PM IST
வெள்ளத்தில் சிக்கிய கோயில் காவலாளிகள் பத்திரமாக மீட்ட தீயணைப்பு துறையினர்

வெள்ளத்தில் சிக்கிய கோயில் காவலாளிகள்: பத்திரமாக மீட்ட தீயணைப்பு துறையினர்!

October 19, 2025 at 12:27 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.