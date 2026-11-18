வேலூர்: ஹெல்மெட் அணிவதன் அவசியம் குறித்து சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 18, 2026 at 1:23 PM IST
ராணிப்பேட்டை: இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் ஹெல்மெட் அணிவதன் அவசியம் குறித்தும் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இன்று வட்டாரப் போக்குவரத்துத் துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது. இந்த விழிப்புணர்வு பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் முனைவர் பிரியா ரவிச்சந்திரன் தலைமை தாங்கி, கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த பேரணி மூலம் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் தலைக்கவசம் அணிவதன் முக்கியத்துவம், சாலை விதிகளை முறையாகப் பின்பற்ற வேண்டியதன் அவசியம், அதிவேகமாக வாகனங்களை இயக்குவதால் ஏற்படும் விபத்துகள் மற்றும் விபத்தின்போது தலைக்கவசம் உயிரைக் காக்கும் பாதுகாப்புக் கவசமாக விளங்குவது குறித்தும் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
மேலும், இருசக்கர வாகனங்களில் பயணிக்கும் ஓட்டுநர் மட்டுமின்றி, பின்னால் அமர்ந்து பயணிப்பவரும் கட்டாயம் தலைக்கவசம் அணிய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தப்பட்டதோடு, வாகனங்களை இயக்கும்போது செல்போன் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும் எனவும், போக்குவரத்து விதிகளை முறையாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் எனவும், அதிவேகப் பயணத்தைத் தவிர்த்து பாதுகாப்பான பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதோடு, சாலை விபத்துகளில் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளையும், காயங்களையும் குறைப்பதில் ஒவ்வொரு வாகன ஓட்டியின் பொறுப்புணர்வும் மிகவும் அவசியமானது என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் இந்த பேரணி அமைந்தது.
ராணிப்பேட்டை: இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் ஹெல்மெட் அணிவதன் அவசியம் குறித்தும் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இன்று வட்டாரப் போக்குவரத்துத் துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது. இந்த விழிப்புணர்வு பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் முனைவர் பிரியா ரவிச்சந்திரன் தலைமை தாங்கி, கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த பேரணி மூலம் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் தலைக்கவசம் அணிவதன் முக்கியத்துவம், சாலை விதிகளை முறையாகப் பின்பற்ற வேண்டியதன் அவசியம், அதிவேகமாக வாகனங்களை இயக்குவதால் ஏற்படும் விபத்துகள் மற்றும் விபத்தின்போது தலைக்கவசம் உயிரைக் காக்கும் பாதுகாப்புக் கவசமாக விளங்குவது குறித்தும் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
மேலும், இருசக்கர வாகனங்களில் பயணிக்கும் ஓட்டுநர் மட்டுமின்றி, பின்னால் அமர்ந்து பயணிப்பவரும் கட்டாயம் தலைக்கவசம் அணிய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தப்பட்டதோடு, வாகனங்களை இயக்கும்போது செல்போன் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும் எனவும், போக்குவரத்து விதிகளை முறையாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் எனவும், அதிவேகப் பயணத்தைத் தவிர்த்து பாதுகாப்பான பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதோடு, சாலை விபத்துகளில் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளையும், காயங்களையும் குறைப்பதில் ஒவ்வொரு வாகன ஓட்டியின் பொறுப்புணர்வும் மிகவும் அவசியமானது என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் இந்த பேரணி அமைந்தது.