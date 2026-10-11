மகாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரத்தில் குவிந்த பக்தர்கள்
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Published : October 11, 2026 at 3:16 PM IST
ராமநாதபுரம்: மகாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்தக் கடலில் பக்தர்கள் முன்னோர்களுக்கு திதி மற்றும் தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபட்டனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்தக் கடலில் புரட்டாசி மாத மகாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் தங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு திதி மற்றும் தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபட்டனர். தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ராமேஸ்வரம் வந்த பக்தர்கள் அக்னி தீர்த்தக் கடலில் புனித நீராடி தங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர்.
பின்னர் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் உள்ள 22 புனித தீர்த்தங்களில் நீராடி ராமநாதசுவாமி மற்றும் பர்வதவர்த்தினி அம்மனை தரிசனம் செய்துவிட்டு தங்களுடைய சொந்த ஊர்களுக்குத் திரும்பிச் சென்றனர். இந்நிலையில் பக்தர்கள் தர்ப்பணம் கொடுக்கப் பயன்படுத்திய தட்டுகள், துணிகள், மலர் மாலைகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் கடற்கரையிலும் கடல் நீரிலும் சிதறிக் கிடப்பதால் அக்னி தீர்த்தக் கடல் பகுதி குப்பைகளால் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது.
புனித நீராடவும் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்கவும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து செல்லும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அக்னி தீர்த்தக் கடலில் குப்பைகள் தேங்கிக் கிடப்பது கடல் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் அபாயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனவே கடற்கரையில் தேங்கிக் கிடக்கும் குப்பைகளை உடனடியாக அகற்றி அக்னி தீர்த்தக் கடல் பகுதியைத் தூய்மையாகப் பராமரிக்க நகராட்சி நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்களும் பொதுமக்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ராமநாதபுரம்: மகாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்தக் கடலில் பக்தர்கள் முன்னோர்களுக்கு திதி மற்றும் தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபட்டனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்தக் கடலில் புரட்டாசி மாத மகாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் தங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு திதி மற்றும் தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபட்டனர். தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ராமேஸ்வரம் வந்த பக்தர்கள் அக்னி தீர்த்தக் கடலில் புனித நீராடி தங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர்.
பின்னர் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் உள்ள 22 புனித தீர்த்தங்களில் நீராடி ராமநாதசுவாமி மற்றும் பர்வதவர்த்தினி அம்மனை தரிசனம் செய்துவிட்டு தங்களுடைய சொந்த ஊர்களுக்குத் திரும்பிச் சென்றனர். இந்நிலையில் பக்தர்கள் தர்ப்பணம் கொடுக்கப் பயன்படுத்திய தட்டுகள், துணிகள், மலர் மாலைகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் கடற்கரையிலும் கடல் நீரிலும் சிதறிக் கிடப்பதால் அக்னி தீர்த்தக் கடல் பகுதி குப்பைகளால் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது.
புனித நீராடவும் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்கவும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து செல்லும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அக்னி தீர்த்தக் கடலில் குப்பைகள் தேங்கிக் கிடப்பது கடல் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் அபாயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனவே கடற்கரையில் தேங்கிக் கிடக்கும் குப்பைகளை உடனடியாக அகற்றி அக்னி தீர்த்தக் கடல் பகுதியைத் தூய்மையாகப் பராமரிக்க நகராட்சி நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்களும் பொதுமக்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.