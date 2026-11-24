மாற்றுத்திறனாளி கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளுக்கு உதவிய ஆட்சியர்
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Published : November 24, 2026 at 2:51 PM IST
அரியலூர்: திருமானூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளான வைஷ்ணவி மற்றும் ஜீவிதா ஆகியோர் அடுத்த வாரம் கோவையில் நடைபெற உள்ள மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டியில் பங்கேற்பதற்காக பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தஞ்சாவூரில் உள்ள தனியார் கிரிக்கெட் மைதானம் ஒன்றில் பயிற்சி பெற்று வரும் நிலையில் மைதானத்திற்கான பயிற்சி கட்டணத்தை செலுத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர் முகாமிற்கு வருகை தந்த வைஷ்ணவி மற்றும் ஜீவிதா ஆகிய இருவரும் ஆட்சியர் மிருணாளினியிடம், தங்களது கிரிக்கெட் பயிற்சிக்காக தனியார் மைதானத்தில் பயிற்சி பெற உள்ளதாகவும், அதற்கான பயிற்சி கட்டணத்தை தந்து உதவுமாறும் சைகை மொழியில் பேசி கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
மனுவை பெற்றுக் கொண்ட ஆட்சியர், பரிசீலிப்பதாக உறுதி அளித்தார். பின்னர், வைஷ்ணவி மற்றும் ஜீவிதா ஆகிய இருவரையும் அழைத்த ஆட்சியர் மிருணாளினி, அவர்கள் பயிற்சி பெறுவதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் நிதியிலிருந்து ரூபாய் 10 ஆயிரத்திற்கான காசோலை வழங்கினார்.
அரியலூர்: திருமானூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளான வைஷ்ணவி மற்றும் ஜீவிதா ஆகியோர் அடுத்த வாரம் கோவையில் நடைபெற உள்ள மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டியில் பங்கேற்பதற்காக பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தஞ்சாவூரில் உள்ள தனியார் கிரிக்கெட் மைதானம் ஒன்றில் பயிற்சி பெற்று வரும் நிலையில் மைதானத்திற்கான பயிற்சி கட்டணத்தை செலுத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர் முகாமிற்கு வருகை தந்த வைஷ்ணவி மற்றும் ஜீவிதா ஆகிய இருவரும் ஆட்சியர் மிருணாளினியிடம், தங்களது கிரிக்கெட் பயிற்சிக்காக தனியார் மைதானத்தில் பயிற்சி பெற உள்ளதாகவும், அதற்கான பயிற்சி கட்டணத்தை தந்து உதவுமாறும் சைகை மொழியில் பேசி கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
மனுவை பெற்றுக் கொண்ட ஆட்சியர், பரிசீலிப்பதாக உறுதி அளித்தார். பின்னர், வைஷ்ணவி மற்றும் ஜீவிதா ஆகிய இருவரையும் அழைத்த ஆட்சியர் மிருணாளினி, அவர்கள் பயிற்சி பெறுவதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் நிதியிலிருந்து ரூபாய் 10 ஆயிரத்திற்கான காசோலை வழங்கினார்.