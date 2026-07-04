திருவிழா மேடையில் மேடையில் சரிந்து விழுந்து நடன கலைஞர் உயிரிழப்பு - KARUR DANCE MASTER JEEVA
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Published : July 4, 2026 at 8:50 AM IST
கரூர்: தொழில்பேட்டை அருகே விநாயகர் கோயில் குடமுழுக்கு விழாவில் நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சியில் மேடையில் ஆடிக்கொண்டிருந்த நடன கலைஞர் திடீரென சரிந்து விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கரூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட தொழிற்பேட்டை பகுதியில் விநாயகர் கோயில் குடமுழுக்கு விழா நேற்று (ஜூலை 2) நடைபெற்றது. இந்த விழாவையொட்டி கலை நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. கலை நிகழ்ச்சி துவங்கியதிலிருந்து 2 மணி நேரத்துக்குள் 10க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களுக்கு நடனமாடிய நடன மாஸ்டர் ஜீவா, ஒரு பாடலுக்கு நடனமாடிக் கொண்டிருந்தபோதே திடீரென மயங்கி விழுந்தார்.
விழா குழுவினரும் நடன கலைஞர்களும் உடனடியாக அவரை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கரூர் காந்தி கிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்துவிட்டனர்.
உயிரிழந்த நடன கலைஞர் ஜீவாவுக்கு வயது 49. இவருக்கு திருமணமாகி மனைவி, குழந்தைகள் உள்ளனர். பல்வேறு நடன கலைஞர்களை உருவாக்கியதன் மூலம் கரூர் மாவட்டத்தில் பிரபல நடன கலைஞராக திகழ்ந்தவர்.
குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மதுப்பழக்கத்திற்கு ஆளான ஜீவா, மன உளைச்சலில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் மேடையிலேயே அவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இச்சம்பவம் தொடர்பாக கரூர் பசுபதி பாளையம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து பிரேதத்தை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். நடன கலைஞர் மேடையிலேயே சரிந்து விழுந்து உயிரிழந்த வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக ஊடகங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.
கரூர்: தொழில்பேட்டை அருகே விநாயகர் கோயில் குடமுழுக்கு விழாவில் நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சியில் மேடையில் ஆடிக்கொண்டிருந்த நடன கலைஞர் திடீரென சரிந்து விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கரூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட தொழிற்பேட்டை பகுதியில் விநாயகர் கோயில் குடமுழுக்கு விழா நேற்று (ஜூலை 2) நடைபெற்றது. இந்த விழாவையொட்டி கலை நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. கலை நிகழ்ச்சி துவங்கியதிலிருந்து 2 மணி நேரத்துக்குள் 10க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களுக்கு நடனமாடிய நடன மாஸ்டர் ஜீவா, ஒரு பாடலுக்கு நடனமாடிக் கொண்டிருந்தபோதே திடீரென மயங்கி விழுந்தார்.
விழா குழுவினரும் நடன கலைஞர்களும் உடனடியாக அவரை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கரூர் காந்தி கிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்துவிட்டனர்.
உயிரிழந்த நடன கலைஞர் ஜீவாவுக்கு வயது 49. இவருக்கு திருமணமாகி மனைவி, குழந்தைகள் உள்ளனர். பல்வேறு நடன கலைஞர்களை உருவாக்கியதன் மூலம் கரூர் மாவட்டத்தில் பிரபல நடன கலைஞராக திகழ்ந்தவர்.
குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மதுப்பழக்கத்திற்கு ஆளான ஜீவா, மன உளைச்சலில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் மேடையிலேயே அவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இச்சம்பவம் தொடர்பாக கரூர் பசுபதி பாளையம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து பிரேதத்தை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். நடன கலைஞர் மேடையிலேயே சரிந்து விழுந்து உயிரிழந்த வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக ஊடகங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.