மலை அடிவார கிராமங்களைச் சுழற்றிப்போட்ட சூறாவளிக் காற்று - BODI WINDS
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Published : July 7, 2026 at 12:13 PM IST
தேனி: போடி மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதி கிராமங்களில் திடீரென வீசியா சூறாவளிக் காற்றினால், வீடு, கடைகளின் மேற்கூரை காற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ளன.
கேரளாவில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை துவங்கி தீவிரம் அடைந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக மாநில எல்லையை ஒட்டியுள்ள தேனி மாவட்டம் போடி மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதிகளான தர்மத்துப்பட்டி, சிலமலை, சிலமரத்துப்பட்டி, ராசிங்காபுரம், பெட்டிபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திடீரென பலத்த சூறைக்காற்று வீசியது.
போடியில் இருந்து தேவாரம் செல்லும் சாலைகளில் வீசிய சூறைக்காற்றினால், மண் துகள்கள் காற்றுடன் கலந்து புழுதி புயலை ஏற்படுத்தியது. இதனால் அப்பகுதி வழியாக வாகன ஓட்டுகள் செல்ல முடியாமல் தவித்தனர்.
தொடர்ச்சியாக வீசி வரும் இந்த சூறாவளிக் காற்றினால், போடி அருகே உள்ள முந்தல், முந்தல் காலணி பகுதிகளில் அமைந்துள்ள கடைகள், வீடுகளின் மேற்கூரைகள் காற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. இதனால் அப்பகுதியில் பலத்த சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
வழக்கத்துக்கு மாறாக வீசி வரும் இந்த பலத்த சூறாவளிக் காற்றினால், அப்பகுதியில் வசிப்பவர்கள் வேலைக்குச் செல்ல முடியாமலும், விவசாயிகள் நிலத்தில் பணி செய்ய முடியாமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து சூறாவளிக் காற்றினால் சேதமடைந்தவற்றுக்கான இழப்பினை வழங்க வேண்டுமெனக் கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தேனி: போடி மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதி கிராமங்களில் திடீரென வீசியா சூறாவளிக் காற்றினால், வீடு, கடைகளின் மேற்கூரை காற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ளன.
கேரளாவில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை துவங்கி தீவிரம் அடைந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக மாநில எல்லையை ஒட்டியுள்ள தேனி மாவட்டம் போடி மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதிகளான தர்மத்துப்பட்டி, சிலமலை, சிலமரத்துப்பட்டி, ராசிங்காபுரம், பெட்டிபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திடீரென பலத்த சூறைக்காற்று வீசியது.
போடியில் இருந்து தேவாரம் செல்லும் சாலைகளில் வீசிய சூறைக்காற்றினால், மண் துகள்கள் காற்றுடன் கலந்து புழுதி புயலை ஏற்படுத்தியது. இதனால் அப்பகுதி வழியாக வாகன ஓட்டுகள் செல்ல முடியாமல் தவித்தனர்.
தொடர்ச்சியாக வீசி வரும் இந்த சூறாவளிக் காற்றினால், போடி அருகே உள்ள முந்தல், முந்தல் காலணி பகுதிகளில் அமைந்துள்ள கடைகள், வீடுகளின் மேற்கூரைகள் காற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. இதனால் அப்பகுதியில் பலத்த சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
வழக்கத்துக்கு மாறாக வீசி வரும் இந்த பலத்த சூறாவளிக் காற்றினால், அப்பகுதியில் வசிப்பவர்கள் வேலைக்குச் செல்ல முடியாமலும், விவசாயிகள் நிலத்தில் பணி செய்ய முடியாமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து சூறாவளிக் காற்றினால் சேதமடைந்தவற்றுக்கான இழப்பினை வழங்க வேண்டுமெனக் கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.