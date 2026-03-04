ETV Bharat / Videos

தஞ்சாவூரில் விஜயை பார்க்க ஓடிவந்த ரசிகர்களால் பரபரப்பு - THANJAVUR TVK EXECUTIVES MEETING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
தஞ்சாவூரில் விஜயை பார்க்க ஓடிவந்த மக்கள் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 4, 2026 at 5:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்திற்கு வந்த நடிகர் விஜயை பார்க்க தொண்டர்கள், ரசிகர்கள் முண்டியடித்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.  

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், செங்கிப்பட்டியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கழகம் சார்பில் த.வெ.க நிர்வாகிகள் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் அந்த கட்சியின் தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார். கூட்டத்திற்கு முன்னதாக சாலையின் இருபுறமும் ஆங்காங்கே தொண்டர்கள், ரசிகர்கள், ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் என கூட்டமாக வந்து நின்று கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது நடிகர் விஜய் கூட்ட அரங்கிற்கு வந்ததும் சாலையில் நின்று இருந்த தொண்டர்கள், ரசிகர்கள் போலீஸ் காவலையும் மீறி தடுப்புகளை தள்ளிக் கொண்டு கூட்டம் கூட்டமாக மாநாட்டு திடலுக்கு ஓடினார்கள். அப்போது ரசிகர்கள் விஜய்... தளபதி...தவெக.. என முழுக்கங்களை எழுப்பினர். இதில் நிறைய பேர் கீழே விழுந்தும், அடிபட்டும் தாங்கள் கொண்டுவந்த பொருட்கள், காலணிகளை அப்படியே விட்டுவிட்டு விஜயை பார்க்க ஓடினார்கள். இதனால் அந்த இடம் ஒரே பரபரப்பாக காணப்பட்டது.

தஞ்சாவூர்: தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்திற்கு வந்த நடிகர் விஜயை பார்க்க தொண்டர்கள், ரசிகர்கள் முண்டியடித்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.  

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், செங்கிப்பட்டியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கழகம் சார்பில் த.வெ.க நிர்வாகிகள் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் அந்த கட்சியின் தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார். கூட்டத்திற்கு முன்னதாக சாலையின் இருபுறமும் ஆங்காங்கே தொண்டர்கள், ரசிகர்கள், ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் என கூட்டமாக வந்து நின்று கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது நடிகர் விஜய் கூட்ட அரங்கிற்கு வந்ததும் சாலையில் நின்று இருந்த தொண்டர்கள், ரசிகர்கள் போலீஸ் காவலையும் மீறி தடுப்புகளை தள்ளிக் கொண்டு கூட்டம் கூட்டமாக மாநாட்டு திடலுக்கு ஓடினார்கள். அப்போது ரசிகர்கள் விஜய்... தளபதி...தவெக.. என முழுக்கங்களை எழுப்பினர். இதில் நிறைய பேர் கீழே விழுந்தும், அடிபட்டும் தாங்கள் கொண்டுவந்த பொருட்கள், காலணிகளை அப்படியே விட்டுவிட்டு விஜயை பார்க்க ஓடினார்கள். இதனால் அந்த இடம் ஒரே பரபரப்பாக காணப்பட்டது.

For All Latest Updates

TAGGED:

THANJAVUR TVK EXECUTIVES MEETING
தவெக விஜய்
தவெக நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம்
CROWDS FLOCKED TOSEE VIJAY THANJAI
THANJAVUR TVK EXECUTIVES MEETING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

அரக்கோணத்தில் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை வீரர்கள் ஹோலி கொண்டாட்டம்

தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை வீரர்கள் ஹோலி கொண்டாட்டம்

March 4, 2026 at 5:18 PM IST
மர வேர்களில் சிக்கி ஏற முடியாமல் தவித்த சிறுத்தையில் வீடியோ வைரல்

மர வேரில் சிக்கி தவித்த சிறுத்தை

March 4, 2026 at 3:49 PM IST
ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் கொங்கஹள்ளி கோயில் குண்டம் விழா

ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற குண்டம் விழா

March 4, 2026 at 1:30 PM IST
சித்தேரி மலை கிராமங்களுக்கு பேருந்து வசதி தொடக்கம்

சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு முதன்முறையாக பேருந்து வசதி - மக்கள் மகிழ்ச்சி

March 4, 2026 at 1:13 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.