தஞ்சாவூரில் விஜயை பார்க்க ஓடிவந்த ரசிகர்களால் பரபரப்பு - THANJAVUR TVK EXECUTIVES MEETING
Published : March 4, 2026 at 5:50 PM IST
தஞ்சாவூர்: தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்திற்கு வந்த நடிகர் விஜயை பார்க்க தொண்டர்கள், ரசிகர்கள் முண்டியடித்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், செங்கிப்பட்டியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கழகம் சார்பில் த.வெ.க நிர்வாகிகள் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் அந்த கட்சியின் தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார். கூட்டத்திற்கு முன்னதாக சாலையின் இருபுறமும் ஆங்காங்கே தொண்டர்கள், ரசிகர்கள், ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் என கூட்டமாக வந்து நின்று கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது நடிகர் விஜய் கூட்ட அரங்கிற்கு வந்ததும் சாலையில் நின்று இருந்த தொண்டர்கள், ரசிகர்கள் போலீஸ் காவலையும் மீறி தடுப்புகளை தள்ளிக் கொண்டு கூட்டம் கூட்டமாக மாநாட்டு திடலுக்கு ஓடினார்கள். அப்போது ரசிகர்கள் விஜய்... தளபதி...தவெக.. என முழுக்கங்களை எழுப்பினர். இதில் நிறைய பேர் கீழே விழுந்தும், அடிபட்டும் தாங்கள் கொண்டுவந்த பொருட்கள், காலணிகளை அப்படியே விட்டுவிட்டு விஜயை பார்க்க ஓடினார்கள். இதனால் அந்த இடம் ஒரே பரபரப்பாக காணப்பட்டது.
