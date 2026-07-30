கரையில் எட்டிப்பார்த்த முதலைகள் - சுற்றுலா பயணி எடுத்த வீடியோ வைரல் - கேரள வனத்துறை
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Published : July 30, 2026 at 1:07 PM IST
கோவை: பொள்ளாச்சி அருகே பரம்பிக்குளம் மற்றும் தூணக்கடவு ஆகிய அணைகள் உள்ளன. இந்த அணைகள் வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ளதால் இங்கு அடிக்கடி வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் காணப்படுகிறது.
இந்த வனப்பகுதியில், யானை கூட்டமாகவும், சிறுத்தைகள், புலி, கரடி, மான் கூட்டங்கள், காட்டு மாடுகள், அபூர்வமான பறவைகள், இரண்டடி உயரம் கொண்ட ஆந்தைகள் ஆகியவை அதிகளவில் இந்த வனப்பகுதிகளில் வாழ்ந்து வருகின்றன.இந்த வனப்பகுதிகள் கேரள வனத்துறையினரால் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக வனத்துறையினர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்து சுற்றுலா பயணிகள் இந்த வனப்பகுதியை பார்வையிடுவதற்கான ஏற்பாடுகளை வனத்துறையினர் செய்துள்ளனர். இந்நிலையில், புதன்கிழமை (ஜூலை 29) சுற்றுலா பயணிகள் இந்த அணை பக்கமாக சென்றபோது அங்கு கரை ஓரமாக முதலைகள் தென்பட்டுள்ளன. இதனை சுற்றுலா பயணிகள் வீடியோ எடுத்துள்ளனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.
அணையின் கரையில் முதலைகள் தென்படுவது குறித்து கேரள வனத்துறையினர் பேசியபோது, தற்போது அணைகளில் நீர்மட்டம் சற்று குறைந்துள்ளது. இதனால் முதலைகள் கரையோரத்தில் தென்படுகின்றன என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
கோவை: பொள்ளாச்சி அருகே பரம்பிக்குளம் மற்றும் தூணக்கடவு ஆகிய அணைகள் உள்ளன. இந்த அணைகள் வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ளதால் இங்கு அடிக்கடி வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் காணப்படுகிறது.
இந்த வனப்பகுதியில், யானை கூட்டமாகவும், சிறுத்தைகள், புலி, கரடி, மான் கூட்டங்கள், காட்டு மாடுகள், அபூர்வமான பறவைகள், இரண்டடி உயரம் கொண்ட ஆந்தைகள் ஆகியவை அதிகளவில் இந்த வனப்பகுதிகளில் வாழ்ந்து வருகின்றன.இந்த வனப்பகுதிகள் கேரள வனத்துறையினரால் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக வனத்துறையினர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்து சுற்றுலா பயணிகள் இந்த வனப்பகுதியை பார்வையிடுவதற்கான ஏற்பாடுகளை வனத்துறையினர் செய்துள்ளனர். இந்நிலையில், புதன்கிழமை (ஜூலை 29) சுற்றுலா பயணிகள் இந்த அணை பக்கமாக சென்றபோது அங்கு கரை ஓரமாக முதலைகள் தென்பட்டுள்ளன. இதனை சுற்றுலா பயணிகள் வீடியோ எடுத்துள்ளனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.
அணையின் கரையில் முதலைகள் தென்படுவது குறித்து கேரள வனத்துறையினர் பேசியபோது, தற்போது அணைகளில் நீர்மட்டம் சற்று குறைந்துள்ளது. இதனால் முதலைகள் கரையோரத்தில் தென்படுகின்றன என்று தெரிவித்துள்ளனர்.