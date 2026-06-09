ETV Bharat / Videos

பழனி முருகன் கோயிலில் கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் சாமி தரிசனம் - NATARAJAN VISIT MURUGAN TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் குடும்பத்தினருடன் சாமி தரிசனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 4:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: இந்திய கிரிக்கெட் வேகப்பந்து வீச்சாளர் நடராஜன் இன்று பழனி முருகன் கோயிலில் தனது குடும்பத்தினருடன் சுவாமி தரிசனம் செய்தார். 

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரரான நடராஜன், இன்று (ஜூன் 9) காலை தனது மனைவி மற்றும் குழந்தையுடன் பழனி அடிவாரத்திற்கு வருகை தந்தார். அங்கிருந்து அவர் ரோப் கார் மூலமாக மலைக்கோயிலுக்குச் சென்றார். கோயிலுக்கு வருகை தந்த கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜனுக்கு திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டு, தகுந்த ஏற்பாடுகள் செய்து தரப்பட்டன.

​தொடர்ந்து, மலைக்கோயிலில் நடைபெற்ற மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற உச்சிக்கால பூஜையில் நடராஜன் தனது குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டார். அப்போது, பாலசுப்பிரமணிய அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த தண்டாயுதபாணி சுவாமியை அவர் பக்திப்பரவசத்துடன் கைகூப்பி வழிபட்டார். 

நடராஜன் பழனி கோயிலுக்கு வந்திருப்பதை அறிந்ததும், அங்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்திருந்த நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் திரண்டு வந்து அவரை உற்சாகமாக வரவேற்றனர். 

தொடர்ந்து, ரசிகர்களின் அவருடன் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டார். சாமி தரிசனத்தை முடித்துக் கொண்டு கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் ரோப் கார் வழியாக மலைக்கோயிலில் இருந்து கீழே இறங்கிச் சென்றார்.

திண்டுக்கல்: இந்திய கிரிக்கெட் வேகப்பந்து வீச்சாளர் நடராஜன் இன்று பழனி முருகன் கோயிலில் தனது குடும்பத்தினருடன் சுவாமி தரிசனம் செய்தார். 

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரரான நடராஜன், இன்று (ஜூன் 9) காலை தனது மனைவி மற்றும் குழந்தையுடன் பழனி அடிவாரத்திற்கு வருகை தந்தார். அங்கிருந்து அவர் ரோப் கார் மூலமாக மலைக்கோயிலுக்குச் சென்றார். கோயிலுக்கு வருகை தந்த கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜனுக்கு திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டு, தகுந்த ஏற்பாடுகள் செய்து தரப்பட்டன.

​தொடர்ந்து, மலைக்கோயிலில் நடைபெற்ற மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற உச்சிக்கால பூஜையில் நடராஜன் தனது குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டார். அப்போது, பாலசுப்பிரமணிய அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த தண்டாயுதபாணி சுவாமியை அவர் பக்திப்பரவசத்துடன் கைகூப்பி வழிபட்டார். 

நடராஜன் பழனி கோயிலுக்கு வந்திருப்பதை அறிந்ததும், அங்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்திருந்த நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் திரண்டு வந்து அவரை உற்சாகமாக வரவேற்றனர். 

தொடர்ந்து, ரசிகர்களின் அவருடன் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டார். சாமி தரிசனத்தை முடித்துக் கொண்டு கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் ரோப் கார் வழியாக மலைக்கோயிலில் இருந்து கீழே இறங்கிச் சென்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

CRICKETER NATARAJAN
PALANI MURUGAN TEMPLE
கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன்
பழனி முருகன் கோயில் சாமி தரிசனம்
NATARAJAN VISIT MURUGAN TEMPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

வைகை அணை

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் கனமழை - வைகை அணை நீர்மட்டம் உயர்வு

June 9, 2026 at 1:30 PM IST
சிலம்பம் போட்டியில் தங்கம் வென்று திரும்பிய அஜித் குமார்

சர்வதேச சிலம்பபோட்டியில் தங்கம் - சொந்த ஊர் திரும்பிய வீரருக்கு உற்சாக வரவேற்பு

June 8, 2026 at 3:35 PM IST
பழனி கோயிலில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சுவாமி தரிசனம்

பழனி கோயிலில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தரிசனம்

June 8, 2026 at 3:32 PM IST
காட்பாடி காவல் நிலையம்

ஏடிஎம்-மில் திருட முயற்சி - கர்நாடகாவை சேர்ந்தவர் கைது

June 8, 2026 at 2:03 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.