பழனி முருகன் கோயிலில் கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் சாமி தரிசனம் - NATARAJAN VISIT MURUGAN TEMPLE
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Published : June 9, 2026 at 4:20 PM IST
திண்டுக்கல்: இந்திய கிரிக்கெட் வேகப்பந்து வீச்சாளர் நடராஜன் இன்று பழனி முருகன் கோயிலில் தனது குடும்பத்தினருடன் சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.
தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரரான நடராஜன், இன்று (ஜூன் 9) காலை தனது மனைவி மற்றும் குழந்தையுடன் பழனி அடிவாரத்திற்கு வருகை தந்தார். அங்கிருந்து அவர் ரோப் கார் மூலமாக மலைக்கோயிலுக்குச் சென்றார். கோயிலுக்கு வருகை தந்த கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜனுக்கு திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டு, தகுந்த ஏற்பாடுகள் செய்து தரப்பட்டன.
தொடர்ந்து, மலைக்கோயிலில் நடைபெற்ற மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற உச்சிக்கால பூஜையில் நடராஜன் தனது குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டார். அப்போது, பாலசுப்பிரமணிய அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த தண்டாயுதபாணி சுவாமியை அவர் பக்திப்பரவசத்துடன் கைகூப்பி வழிபட்டார்.
நடராஜன் பழனி கோயிலுக்கு வந்திருப்பதை அறிந்ததும், அங்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்திருந்த நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் திரண்டு வந்து அவரை உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.
தொடர்ந்து, ரசிகர்களின் அவருடன் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டார். சாமி தரிசனத்தை முடித்துக் கொண்டு கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் ரோப் கார் வழியாக மலைக்கோயிலில் இருந்து கீழே இறங்கிச் சென்றார்.
திண்டுக்கல்: இந்திய கிரிக்கெட் வேகப்பந்து வீச்சாளர் நடராஜன் இன்று பழனி முருகன் கோயிலில் தனது குடும்பத்தினருடன் சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.
தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரரான நடராஜன், இன்று (ஜூன் 9) காலை தனது மனைவி மற்றும் குழந்தையுடன் பழனி அடிவாரத்திற்கு வருகை தந்தார். அங்கிருந்து அவர் ரோப் கார் மூலமாக மலைக்கோயிலுக்குச் சென்றார். கோயிலுக்கு வருகை தந்த கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜனுக்கு திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டு, தகுந்த ஏற்பாடுகள் செய்து தரப்பட்டன.
தொடர்ந்து, மலைக்கோயிலில் நடைபெற்ற மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற உச்சிக்கால பூஜையில் நடராஜன் தனது குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டார். அப்போது, பாலசுப்பிரமணிய அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த தண்டாயுதபாணி சுவாமியை அவர் பக்திப்பரவசத்துடன் கைகூப்பி வழிபட்டார்.
நடராஜன் பழனி கோயிலுக்கு வந்திருப்பதை அறிந்ததும், அங்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்திருந்த நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் திரண்டு வந்து அவரை உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.
தொடர்ந்து, ரசிகர்களின் அவருடன் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டார். சாமி தரிசனத்தை முடித்துக் கொண்டு கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் ரோப் கார் வழியாக மலைக்கோயிலில் இருந்து கீழே இறங்கிச் சென்றார்.