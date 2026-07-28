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பாக்ஸ் கிரிக்கெட் அரங்கம் திறப்பு - பேட்டிங் செய்து அசத்திய அமைச்சர் கீர்த்தனா - MINISTER JEGADESHWARI

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கிரிக்கெட் விளையாட்டு அரங்கை திறந்து வைத்த அமைச்சர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 10:30 PM IST

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விருதுநகர்: ரூ.49 லட்சம் மதிப்பில் புதிதாக கட்டப்பட்ட பாக்ஸ் கிரிக்கெட் அரங்கத்தை அமைச்சர்கள் ஜெகதீஸ்வரி மற்றும் கீர்த்தனா இன்று திறந்து வைத்தனர்.

விருதுநகர் மாவட்ட விளையாட்டு மைதான வளாகத்தில் ரூ. 49 லட்சம் மதிப்பில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பாக்ஸ் கிரிக்கெட் அரங்கம் இன்று (ஜூலை 28) பொதுமக்கள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களின் பயன்பாட்டிற்காக இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது.

விருதுநகர் மாவட்ட விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை சார்பில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாகக் கலந்துகொண்டு, ரிப்பன் வெட்டி விளையாட்டு அரங்கத்தை திறந்து வைத்தனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, மைதானத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த உள்ளூர் கிரிக்கெட் வீரர்களுடன் இணைந்து அமைச்சர்கள் உற்சாகமாக கிரிக்கெட் விளையாடினர். அமைச்சர் கீர்த்தனா பந்துவீச, அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி பேட்டிங் செய்து வீரர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினர்.

இதையும் படிங்க: சகோதரரை தாக்கிய வழக்கு: சமரசம் எட்டப்படாததால் மீண்டும் ஆஜராக அமைசச்ர் மரிய வில்சனுக்கு உத்தரவு

இதேபோல், அமைச்சர் கீர்த்தனாவும் கிரிக்கெட் விளையாடி மகிழ்ந்தார். அமைச்சர்களின் இந்த விளையாட்டு ஆர்வம் அங்கிருந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்தது.

விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர்கள், மாநில மற்றும் தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்றுச் சாதனை படைக்கும் வகையில் இந்த ரூ. 49 லட்சம் மதிப்பிலான விளையாட்டு அரங்கம் அனைத்து வசதிகளுடன் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் சுகபுத்ரா, விருதுநகர் எம்எல்ஏ செல்வம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் எம்எல்ஏ கார்த்தி மற்றும் திரளான விளையாட்டு வீரர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

விருதுநகர்: ரூ.49 லட்சம் மதிப்பில் புதிதாக கட்டப்பட்ட பாக்ஸ் கிரிக்கெட் அரங்கத்தை அமைச்சர்கள் ஜெகதீஸ்வரி மற்றும் கீர்த்தனா இன்று திறந்து வைத்தனர்.

விருதுநகர் மாவட்ட விளையாட்டு மைதான வளாகத்தில் ரூ. 49 லட்சம் மதிப்பில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பாக்ஸ் கிரிக்கெட் அரங்கம் இன்று (ஜூலை 28) பொதுமக்கள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களின் பயன்பாட்டிற்காக இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது.

விருதுநகர் மாவட்ட விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை சார்பில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாகக் கலந்துகொண்டு, ரிப்பன் வெட்டி விளையாட்டு அரங்கத்தை திறந்து வைத்தனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, மைதானத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த உள்ளூர் கிரிக்கெட் வீரர்களுடன் இணைந்து அமைச்சர்கள் உற்சாகமாக கிரிக்கெட் விளையாடினர். அமைச்சர் கீர்த்தனா பந்துவீச, அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி பேட்டிங் செய்து வீரர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினர்.

இதையும் படிங்க: சகோதரரை தாக்கிய வழக்கு: சமரசம் எட்டப்படாததால் மீண்டும் ஆஜராக அமைசச்ர் மரிய வில்சனுக்கு உத்தரவு

இதேபோல், அமைச்சர் கீர்த்தனாவும் கிரிக்கெட் விளையாடி மகிழ்ந்தார். அமைச்சர்களின் இந்த விளையாட்டு ஆர்வம் அங்கிருந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்தது.

விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர்கள், மாநில மற்றும் தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்றுச் சாதனை படைக்கும் வகையில் இந்த ரூ. 49 லட்சம் மதிப்பிலான விளையாட்டு அரங்கம் அனைத்து வசதிகளுடன் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் சுகபுத்ரா, விருதுநகர் எம்எல்ஏ செல்வம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் எம்எல்ஏ கார்த்தி மற்றும் திரளான விளையாட்டு வீரர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

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TAGGED:

கிரிக்கெட் விளையாடிய கீர்த்தனா
CRICKET STADIUM
MINISTER KEERTHANA
MINISTER JEGADESHWARI
TVK MINISTERS PLAYING CRICKET

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ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

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