அணிலுக்காக தினமும் இளநீர் வைக்கும் தம்பதி - SQUIRREL EAT COCONUTS

மலபார் அணிலுக்காக தினமும் இளநீர் வைத்த தம்பதியினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 6, 2026 at 2:42 PM IST

கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சியில் விற்பனைக்காக வைக்கும் இளநீரை வெட்டி  தினமும் மலபார் அணிலுக்கு தரும் தம்பதியினரின் செயல் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பொள்ளாச்சியை அடுத்த ஆழியார் அறிவு திருக்கோயில் அருகே அம்பிகா ஜெகநாதன் தம்பதி இளநீர் கடை வைத்து வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் இவர்களது கடைக்கு சில மாதங்களாகவே மலபார் அணில் ஒன்று வனப் பகுதியில் இருந்து வெளியேறி தினமும் வந்து செல்கிறது. 

அப்போது, தம்பதியினர் மலபார் அணிலுக்கு இளநீர் வெட்டி கொடுத்துள்ளார். அதனையும் அந்த அணில் ருசித்து சாப்பிட்டுள்ளது. அன்று முதல் இன்று வரை இவர்கள் தினந்தோறும் இளநீர் ஒன்றை தனியாக வெட்டி வைத்து விடுவார்கள். மலபார் அணிலும் காலை, மாலை நேரத்தில் வனப் பகுதியில் இருந்து வெளியேறி மரத்திற்கு மரம் தாவி வந்து இளநீரில் உள்ள தேங்காயை மட்டும் வாங்கி சாப்பிட்டு விட்டு செல்வதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளது. இதனை அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் பார்த்து ரசித்து வருகின்றனர். 

