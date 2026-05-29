மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் கரம் பிடித்த காதல் ஜோடி - MARRIAGE IN PARTY FFICE

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 29, 2026 at 4:50 PM IST

திருப்பூர்: மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் இளம் ஜோடிக்கு கட்சி நிர்வாகிகள் சாதி மறுப்புத் திருமணம் நடத்தி வைத்தனர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை சேர்ந்த சிலம்பரசன் என்பவர் திருப்பூர் கல்லூரி சாலையில் தங்கி பனியன் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் திருப்பூரை சேர்ந்த தர்ஷினி என்பவரை காதலித்து வந்துள்ளார். இவர்களது திருமணத்திற்கு தர்ஷினி குடும்பத்தினர் சம்மதம் தெரிவித்த நிலையில் சிலம்பரசன் குடும்பத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாக கூறப்படுகிறது.

இதனை தொடர்ந்து நண்பர்கள் உதவியுடன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்து இளம் காதல் ஜோடி உதவி கேட்ட நிலையில் இரண்டு தரப்பு பெற்றோரிடமும் பேசியதில் மணமகன் வீட்டார் மறுப்பு தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. மணமக்கள் இருவரும் சட்டப்படி வயது வந்தோர் என்பதால் திருப்பூர் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலக கூட்ட அரங்கில் மாவட்ட செயலாளர் சி.மூர்த்தி தலைமையில் மாநிலக்குழு உறுப்பினர் காமராஜ் இருவருக்கும் மாலை எடுத்து கொடுத்து சாதி மறுப்புத் திருமணம் செய்து வைத்தார்.

திருமண நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட மணமகள் உறவினர்கள் மற்றும் மணமகன் நண்பர்கள் உள்ளிட்டோர் மணமக்களை வாழ்த்தினர். தொடர்ந்து பதிவு திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ளதாகவும் அதற்கான பணிகள் நடைபெறுவதாகவும் மணமக்கள் தெரிவித்தனர்.

ETV Bharat Tamil Nadu Team

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India's neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well.

