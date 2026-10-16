சாலையில் தேங்கும் கழிவுநீரை அகற்றக் கோரி காஞ்சிபுரம் துணை மேயர் போராட்டம்
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 16, 2026 at 3:56 PM IST
காஞ்சிபுரம்: சாலையில் தேங்கும் கழிவுநீர் குறித்து மாநகராட்சியில் பல்வேறு முறை புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால், துணை மேயர் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டார்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 51 வார்டுகளில் உள்ள பகுதிகளில், தற்போது திடீர் மழை காரணமாக ஆங்காங்கே சாலையில் கழிவுநீர் தேங்கி உள்ளது. இதுகுறித்து பொதுமக்கள் தொடர்ந்து புகார்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். சாலையில் கழிவுநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் வாகன ஓட்டிகளும், பொதுமக்களும் தொற்றுநோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் சிலர் காய்ச்சல் காரணமாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
மேலும் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 34-வது வார்டு, அடிசன்பேட்டை தெருவில், கடந்த ஒரு மாதமாக சாலையில் கழிவுநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் மாநகராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகார் தெரிவித்தும், இதுவரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இதனைக் கண்டித்து, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி துணை மேயர் குமரகுருநாதன், கழிவுநீர் தேங்கியுள்ள பகுதியில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். சாலையில் கழிவுநீர் ஓடுவதால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வரும் நிலையில், பிரச்சனைக்கு உடனடியாகத் தீர்வு காண மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம்: சாலையில் தேங்கும் கழிவுநீர் குறித்து மாநகராட்சியில் பல்வேறு முறை புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால், துணை மேயர் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டார்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 51 வார்டுகளில் உள்ள பகுதிகளில், தற்போது திடீர் மழை காரணமாக ஆங்காங்கே சாலையில் கழிவுநீர் தேங்கி உள்ளது. இதுகுறித்து பொதுமக்கள் தொடர்ந்து புகார்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். சாலையில் கழிவுநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் வாகன ஓட்டிகளும், பொதுமக்களும் தொற்றுநோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் சிலர் காய்ச்சல் காரணமாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
மேலும் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 34-வது வார்டு, அடிசன்பேட்டை தெருவில், கடந்த ஒரு மாதமாக சாலையில் கழிவுநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் மாநகராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகார் தெரிவித்தும், இதுவரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இதனைக் கண்டித்து, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி துணை மேயர் குமரகுருநாதன், கழிவுநீர் தேங்கியுள்ள பகுதியில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். சாலையில் கழிவுநீர் ஓடுவதால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வரும் நிலையில், பிரச்சனைக்கு உடனடியாகத் தீர்வு காண மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.