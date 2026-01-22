திருச்சி செபஸ்தியார் ஆலயத்தில் சமபந்தி விருந்து - COMMUNITY FEAST AT SEBASTIAN CHURCH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 22, 2026 at 12:54 PM IST
திருச்சி: செபஸ்தியார் ஆலயத்தில் ஜாதி, மதம் கடந்து நடந்த சமபந்தி விருந்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர்.
திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையை அடுத்த முத்தப்புடையான்பட்டியில் புனித செபஸ்தியார் ஆலயம் உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 20-ம் தேதி இந்த ஆலயத்தில் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். திருவிழாவின் போது நடைபெறும் அன்னதானம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒன்றாக உள்ளது. இந்த ஆலயத்தில் உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமல்லாது வெளியூர் மக்களும் வேண்டுதல் வைப்பது வழக்கம்.
பல்வேறு வேண்டுதல்களை வைத்து அந்த வேண்டுதல் நிறைவேறி விட்டால் தாங்கள் வேண்டிக் கொண்டதைப் போல் அன்னதானத்திற்கு தேவையான பல்வேறு பொருட்களை வாங்கிக் கொடுப்பது வழக்கம். அப்படி மக்களால் வழங்கப்படும் பொருட்களை வைத்து சமபந்தி அன்னதானம் நடைபெறும். இதே போல் இந்த ஆண்டும் நடைபெற்ற திருவிழாவின் தொடக்கமாக நேற்று காலை திருப்பலி நடைபெற்றது.
பங்குத் தந்தை ஜான் கிறிஸ்டோபர் சிறப்பு திருப்பலியை நிறைவேற்றி ஆடுகள் மற்றும் கோழிகளுக்கு புனித நீர் தெளித்தார். சமபந்தி அன்னதான நிகழ்விற்கான பணிகள் தொடங்கின. அசைவ விருந்து தயாரான பின்பு இரவு சமபந்தி அன்னதானம் ஆலயத்தின் முன்பு உள்ள திடலில் தொடங்கியது. இதனையடுத்து அனைவரும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு உணவு பரிமாறினர். இதில், ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் காத்திருந்து அடுத்தடுத்த பந்தியில் அமர்ந்து உணவு சாப்பிட்டுச் சென்றனர். இந்த பந்தி சாதி, மத, இன மொழி பேதமின்றி சமத்துவம், சகோதரத்துவத்தையும் மேம்படுத்திடும் வகையில் மகத்துவமிக்க பணியாக அமைந்தது.
திருச்சி: செபஸ்தியார் ஆலயத்தில் ஜாதி, மதம் கடந்து நடந்த சமபந்தி விருந்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர்.
திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையை அடுத்த முத்தப்புடையான்பட்டியில் புனித செபஸ்தியார் ஆலயம் உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 20-ம் தேதி இந்த ஆலயத்தில் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். திருவிழாவின் போது நடைபெறும் அன்னதானம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒன்றாக உள்ளது. இந்த ஆலயத்தில் உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமல்லாது வெளியூர் மக்களும் வேண்டுதல் வைப்பது வழக்கம்.
பல்வேறு வேண்டுதல்களை வைத்து அந்த வேண்டுதல் நிறைவேறி விட்டால் தாங்கள் வேண்டிக் கொண்டதைப் போல் அன்னதானத்திற்கு தேவையான பல்வேறு பொருட்களை வாங்கிக் கொடுப்பது வழக்கம். அப்படி மக்களால் வழங்கப்படும் பொருட்களை வைத்து சமபந்தி அன்னதானம் நடைபெறும். இதே போல் இந்த ஆண்டும் நடைபெற்ற திருவிழாவின் தொடக்கமாக நேற்று காலை திருப்பலி நடைபெற்றது.
பங்குத் தந்தை ஜான் கிறிஸ்டோபர் சிறப்பு திருப்பலியை நிறைவேற்றி ஆடுகள் மற்றும் கோழிகளுக்கு புனித நீர் தெளித்தார். சமபந்தி அன்னதான நிகழ்விற்கான பணிகள் தொடங்கின. அசைவ விருந்து தயாரான பின்பு இரவு சமபந்தி அன்னதானம் ஆலயத்தின் முன்பு உள்ள திடலில் தொடங்கியது. இதனையடுத்து அனைவரும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு உணவு பரிமாறினர். இதில், ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் காத்திருந்து அடுத்தடுத்த பந்தியில் அமர்ந்து உணவு சாப்பிட்டுச் சென்றனர். இந்த பந்தி சாதி, மத, இன மொழி பேதமின்றி சமத்துவம், சகோதரத்துவத்தையும் மேம்படுத்திடும் வகையில் மகத்துவமிக்க பணியாக அமைந்தது.