உயிரிழந்த நாய்க்குட்டியுடன் வந்து நீதி கேட்ட பெண் - தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 6, 2026 at 3:37 PM IST
தேனி: தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உயிரிழந்த நாய்க்குட்டியின் உடலுடன் வந்து நீதி கேட்ட பெண்ணால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தேனி மாவட்டம் சுக்குவாடன்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயபாண்டியம்மாள். தனியாக வசித்து வரும் இவர் அங்குள்ள தெருநாய்களுக்கு தினமும் உணவு அளித்து வந்துள்ளார். இதனால் தெருக்களில் நாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால் அக்கம் பக்கத்திலுள்ள வீட்டார்களுக்கு அசெளகரியமாக இருந்துள்ளது.
இந்நிலையில் கடந்த 3 ஆம் தேதியன்று பக்கத்து வீட்டினர் ஜெயபாண்டியம்மாளின் வீட்டிற்குள் புகுந்து தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தகராறில், ஜெயபாண்டி அம்மாளை மரக்கட்டையால் தாக்கியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இந்தத் தாக்குதலின்போது, ஜெயபாண்டியம்மாள் வளர்த்து வந்த நாய்க்குட்டியின் மண்டை ஓடு உடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது. இத்துயர சம்பவம் குறித்து ஜெயபாண்டியம்மாள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் மனஉளைச்சல் அடைந்த ஜெயபாண்டியம்மாள், உயிரிழந்த தனது நாய்க்குட்டியின் உடல் அழுகிவிடாமல் இருக்க, அதனை ஃபிரீஸர் பெட்டியில் (Freezer) வைத்துப் பாதுகாத்து வந்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: 'அண்ணன் சீர்' 8 கிராம் தங்கம் யாருக்கு கிடைக்கும்? திருமண தேதி முதல் வருமான வரம்பு வரை முழு விவரம்
அதனைத் தொடர்ந்து, நீதி வேண்டி ஃபிரீஸர் பெட்டியில் இருந்த நாய்க்குட்டியின் உடலை நேரடியாகத் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு எடுத்துச்சென்று மனு அளித்தார். இதனால் அங்குப் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
நாய்க்குட்டியைக் கொடூரமாகக் கொன்றவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், தனக்கு உரியப் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார். மனுவைப் பெற்றுக்கொண்ட அதிகாரிகள், இது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி விரைந்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்துள்ளனர்.
தேனி: தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உயிரிழந்த நாய்க்குட்டியின் உடலுடன் வந்து நீதி கேட்ட பெண்ணால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தேனி மாவட்டம் சுக்குவாடன்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயபாண்டியம்மாள். தனியாக வசித்து வரும் இவர் அங்குள்ள தெருநாய்களுக்கு தினமும் உணவு அளித்து வந்துள்ளார். இதனால் தெருக்களில் நாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால் அக்கம் பக்கத்திலுள்ள வீட்டார்களுக்கு அசெளகரியமாக இருந்துள்ளது.
இந்நிலையில் கடந்த 3 ஆம் தேதியன்று பக்கத்து வீட்டினர் ஜெயபாண்டியம்மாளின் வீட்டிற்குள் புகுந்து தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தகராறில், ஜெயபாண்டி அம்மாளை மரக்கட்டையால் தாக்கியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இந்தத் தாக்குதலின்போது, ஜெயபாண்டியம்மாள் வளர்த்து வந்த நாய்க்குட்டியின் மண்டை ஓடு உடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது. இத்துயர சம்பவம் குறித்து ஜெயபாண்டியம்மாள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் மனஉளைச்சல் அடைந்த ஜெயபாண்டியம்மாள், உயிரிழந்த தனது நாய்க்குட்டியின் உடல் அழுகிவிடாமல் இருக்க, அதனை ஃபிரீஸர் பெட்டியில் (Freezer) வைத்துப் பாதுகாத்து வந்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: 'அண்ணன் சீர்' 8 கிராம் தங்கம் யாருக்கு கிடைக்கும்? திருமண தேதி முதல் வருமான வரம்பு வரை முழு விவரம்
அதனைத் தொடர்ந்து, நீதி வேண்டி ஃபிரீஸர் பெட்டியில் இருந்த நாய்க்குட்டியின் உடலை நேரடியாகத் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு எடுத்துச்சென்று மனு அளித்தார். இதனால் அங்குப் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
நாய்க்குட்டியைக் கொடூரமாகக் கொன்றவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், தனக்கு உரியப் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார். மனுவைப் பெற்றுக்கொண்ட அதிகாரிகள், இது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி விரைந்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்துள்ளனர்.