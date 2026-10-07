நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் பிடிபட்ட நல்ல பாம்பு
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Published : October 7, 2026 at 8:30 PM IST
நெல்லை: நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் நல்ல பாம்பு பிடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்துக்கு நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் வந்து செல்லும் சூழலில், இன்று ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் ஓர் மரத்தின் அடியில் சிறிய நாக பாம்பு ஒன்று பிடிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள நுழைவாயில் அருகே இருக்கும் தண்ணீர் டேங்க் பக்கத்தில் சிறிய பாம்பு ஒன்று ஊர்ந்து செல்வது காவலர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் கண்களில் பட்டிருக்கின்றது. உடனடியாக பாம்பு குறித்த தகவல் தீயணைப்புத் துறைக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதன்பேரில் சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், பாம்பு பிடிக்கும் கருவியின் உதவியோடு கற்களுக்கு அடியில் தஞ்சம் புகுந்திருந்த குட்டி பாம்பை லாவகமாக பிடித்தனர்.
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அது பிடிபட்ட பின்னரே நல்ல பாம்பு என்பது தெரியவந்தது. பார்ப்பதற்கு சற்றே சிறிய உருவத்தில் அந்த பாம்பு இருந்தாலும், அது மிகுந்த ஆக்ரோஷத்துடன் காணப்பட்டது. குறிப்பாக கருவியில் பிடிபட்ட உடனே சீறியபடியே இருந்தது. பாம்பின் திடீர் நுழைவால் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.
நெல்லை: நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் நல்ல பாம்பு பிடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்துக்கு நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் வந்து செல்லும் சூழலில், இன்று ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் ஓர் மரத்தின் அடியில் சிறிய நாக பாம்பு ஒன்று பிடிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள நுழைவாயில் அருகே இருக்கும் தண்ணீர் டேங்க் பக்கத்தில் சிறிய பாம்பு ஒன்று ஊர்ந்து செல்வது காவலர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் கண்களில் பட்டிருக்கின்றது. உடனடியாக பாம்பு குறித்த தகவல் தீயணைப்புத் துறைக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதன்பேரில் சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், பாம்பு பிடிக்கும் கருவியின் உதவியோடு கற்களுக்கு அடியில் தஞ்சம் புகுந்திருந்த குட்டி பாம்பை லாவகமாக பிடித்தனர்.
|இதையும் படிங்க: வடகிழக்கு பருவமழை + எல் நினோ: படகுகள், நிவாரண முகாம்களுடன் களத்தில் இறங்கும் சென்னை மாநகராட்சி
அது பிடிபட்ட பின்னரே நல்ல பாம்பு என்பது தெரியவந்தது. பார்ப்பதற்கு சற்றே சிறிய உருவத்தில் அந்த பாம்பு இருந்தாலும், அது மிகுந்த ஆக்ரோஷத்துடன் காணப்பட்டது. குறிப்பாக கருவியில் பிடிபட்ட உடனே சீறியபடியே இருந்தது. பாம்பின் திடீர் நுழைவால் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.