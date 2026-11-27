நேரலை: 2-ஆம் கட்ட தவெக கல்வி விருது விழா - மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்கும் முதலமைச்சர் விஜய்
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Published : November 27, 2026 at 4:48 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 7:00 PM IST
கடந்த 2023- ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுதோறும் பொதுத்தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்களை பெறும் 10, 12- ஆம் வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளுக்கு தவெக சார்பில் கல்வி விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், 2025-26 ஆம் கல்வியாண்டில் 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்புகளில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கான முதற்கட்ட கல்வி விருது வழங்கும் விழா, நவ.04- ஆம் தேதி நடைபெற்றிருந்தது.
அதன் தொடர்ச்சியாக சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் தவெகவின் இரண்டாம் கட்ட கல்வி விருதுகள் வழங்கும் விழாவின் தொடர்ச்சி இன்று (நவ.27) பிற்பகலில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜய் தலைமையில் நடந்த விழாவில் ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை, நீலகிரி, பெரம்பலூர், கரூர், நாமக்கல், சேலம், திருச்சி ஆகிய ஒன்பது மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 10, 12- ஆம் வகுப்புகளைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.
அமைச்சர்கள் வெங்கட்ரமணன், ஆனந்த், ராஜ்மோகன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர். முன்னதாக, மாணவ, மாணவிகள், பெற்றோர்களுக்கு அறுசுவை விருந்து பரிமாறப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த 2023- ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுதோறும் பொதுத்தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்களை பெறும் 10, 12- ஆம் வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளுக்கு தவெக சார்பில் கல்வி விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், 2025-26 ஆம் கல்வியாண்டில் 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்புகளில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கான முதற்கட்ட கல்வி விருது வழங்கும் விழா, நவ.04- ஆம் தேதி நடைபெற்றிருந்தது.
அதன் தொடர்ச்சியாக சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் தவெகவின் இரண்டாம் கட்ட கல்வி விருதுகள் வழங்கும் விழாவின் தொடர்ச்சி இன்று (நவ.27) பிற்பகலில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜய் தலைமையில் நடந்த விழாவில் ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை, நீலகிரி, பெரம்பலூர், கரூர், நாமக்கல், சேலம், திருச்சி ஆகிய ஒன்பது மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 10, 12- ஆம் வகுப்புகளைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.
அமைச்சர்கள் வெங்கட்ரமணன், ஆனந்த், ராஜ்மோகன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர். முன்னதாக, மாணவ, மாணவிகள், பெற்றோர்களுக்கு அறுசுவை விருந்து பரிமாறப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.