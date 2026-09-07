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’சர்க்காரியா கமிஷன்’ - சட்டப்பேரவையில் ஆவேசமாக பேசிய முதல்வர் விஜய்

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’சர்க்காரியா கமிஷன்’ - சட்டப்பேரவையில் ஆவேசமாக பேசிய முதல்வர் விஜய் (TN DIPR/ TN Assembly)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 1:57 PM IST

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வீராணம் திட்டத்திற்கு டெண்டர் வழங்கிய விவகாரத்தில் கையூட்டு நடைபெற்றதாக சர்க்காரியா கமிஷன் ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் விஜய் சட்டப்பேரவையில் பேசினார்.  

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், ”சர்க்காரியா கமிஷன் என்று ஒன்று இருக்கிறது. அதில் 1970களில் திமுக ஆட்சியில் வீராணம் திட்டத்திற்கு டெண்டர் வழங்கிய விவகாரம் குறித்து ஒரு தனி தொகுப்பே 80 பக்கத்திற்கு இருக்கிறது. அதில் டெண்டர் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் 2.5 சதவீதம் கமிஷன் தர வேண்டும் என்று கலைஞரின் மருமகன் மாறன் கேட்டாராம்.  

16 கோடி மதிப்பு டெண்டரில் 2.5 சதவீதம் கமிஷன் என்றால், ரூ. 40 லட்சம் கமிஷனாக வரும் என கணக்காம். 2001-ல் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவும், முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையனும் இதே சர்க்காரியா விசாரணை கமிஷனின் அறிக்கை குறித்து பேசி இருக்கிறார்கள். அப்போதுதான் சத்தியநாராயணன், புருசோத்தமன் ஆகியவர்களின் பெயர்கள் அடிப்பட்டது.  

பவள விழா கட்சியோட பொன்விழா கண்ட சாதனை தான் இந்த சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கைபோல. அந்த அறிக்கையில் மொத்தம் 9 தவணைகளில் 29 லட்சம் ரூபாய் கையூட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

லோனுக்கு இஎம்ஐ கட்டுகிறது மாதிரி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்கி இருக்கிறார்கள். அதுமட்டுமில்லாமல் முரசொலி கட்டடம் கட்டுகிறது பணமாகவோ, பொருளாகவோ வாங்கி இருக்கிறார்கள். கலைஞர் மீது எங்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் உண்டு. இது நாங்கள் வைக்கும் குற்றச்சாட்டி அல்ல, அறிக்கையில் இருக்கிறது” என ஆவேசமாக பேசினார்.  

வீராணம் திட்டத்திற்கு டெண்டர் வழங்கிய விவகாரத்தில் கையூட்டு நடைபெற்றதாக சர்க்காரியா கமிஷன் ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் விஜய் சட்டப்பேரவையில் பேசினார்.  

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், ”சர்க்காரியா கமிஷன் என்று ஒன்று இருக்கிறது. அதில் 1970களில் திமுக ஆட்சியில் வீராணம் திட்டத்திற்கு டெண்டர் வழங்கிய விவகாரம் குறித்து ஒரு தனி தொகுப்பே 80 பக்கத்திற்கு இருக்கிறது. அதில் டெண்டர் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் 2.5 சதவீதம் கமிஷன் தர வேண்டும் என்று கலைஞரின் மருமகன் மாறன் கேட்டாராம்.  

16 கோடி மதிப்பு டெண்டரில் 2.5 சதவீதம் கமிஷன் என்றால், ரூ. 40 லட்சம் கமிஷனாக வரும் என கணக்காம். 2001-ல் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவும், முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையனும் இதே சர்க்காரியா விசாரணை கமிஷனின் அறிக்கை குறித்து பேசி இருக்கிறார்கள். அப்போதுதான் சத்தியநாராயணன், புருசோத்தமன் ஆகியவர்களின் பெயர்கள் அடிப்பட்டது.  

பவள விழா கட்சியோட பொன்விழா கண்ட சாதனை தான் இந்த சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கைபோல. அந்த அறிக்கையில் மொத்தம் 9 தவணைகளில் 29 லட்சம் ரூபாய் கையூட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

லோனுக்கு இஎம்ஐ கட்டுகிறது மாதிரி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்கி இருக்கிறார்கள். அதுமட்டுமில்லாமல் முரசொலி கட்டடம் கட்டுகிறது பணமாகவோ, பொருளாகவோ வாங்கி இருக்கிறார்கள். கலைஞர் மீது எங்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் உண்டு. இது நாங்கள் வைக்கும் குற்றச்சாட்டி அல்ல, அறிக்கையில் இருக்கிறது” என ஆவேசமாக பேசினார்.  

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TAGGED:

CHIEF MINISTER VIJAY
CM VIJAY SARKARIA COMMISSION SPEECH
தமிழக சட்டப்பேரவை
சர்க்காரியா கமிஷன்
SARKARIA COMMISSION REPORT

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