மாமண்டூர் டூ மதுராந்தகம் - முதல்வர் விஜய்யின் ரோடு ஷோவை காண குவிந்துள்ள மக்கள்
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Published : October 2, 2026 at 2:53 PM IST
செங்கல்பட்டு: மதுராந்தகத்தில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் மாமண்டூர் முதல் மதுராந்தகம் வரை சுமார் 45 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ரோடு ஷோ நடத்துகிறார்.
தமிழ்நாட்டில் தாராபுரம் (தனி), மதுராந்தகம் (தனி) ஆகிய இரண்டு இடங்களில் வரும் 6ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது. தேர்தலை முன்னிட்டு அனைத்துக் கட்சிகளும் அந்த தொகுதிகளில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணி சார்பாக போட்டிடுகிற வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக முதலமைச்சர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். தாராபுரத்தில் போட்டியிடுகிற தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து செப்டம்பர் 30ஆம் தேதியன்று முதலமைச்சர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அதற்கு முன்னதாக செப்டம்பர் 25ஆம் தேதியன்று மரகதம் குமரவேலை ஆதரித்து மதுராந்தகத்தில் பிரச்சாரம் செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று மீண்டும் மதுராந்தகம் செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய், மாமண்டூரில் தொடங்கி மதுராந்தகம் வரை சுமார் 45 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு ரோடு ஷோ நடத்தி விசில் சின்னத்திற்கு வாக்கு சேகரிக்கிறார்.
முதலமைச்சரின் வருகை நிகழ்ச்சியானது காவல்துறை விதிமுறைகளின்படி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ரோடு ஷோ நிகழ்ச்சியில் பெண்கள், சிறுவர் - சிறுமியர், மாணவர்கள், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள், உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு அனுமதியில்லை என்று கண்டிப்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ரோடு ஷோவில் பங்கேற்போருக்காக குடிநீர், மருத்துவ வசதி உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
செங்கல்பட்டு: மதுராந்தகத்தில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் மாமண்டூர் முதல் மதுராந்தகம் வரை சுமார் 45 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ரோடு ஷோ நடத்துகிறார்.
தமிழ்நாட்டில் தாராபுரம் (தனி), மதுராந்தகம் (தனி) ஆகிய இரண்டு இடங்களில் வரும் 6ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது. தேர்தலை முன்னிட்டு அனைத்துக் கட்சிகளும் அந்த தொகுதிகளில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணி சார்பாக போட்டிடுகிற வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக முதலமைச்சர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். தாராபுரத்தில் போட்டியிடுகிற தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து செப்டம்பர் 30ஆம் தேதியன்று முதலமைச்சர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அதற்கு முன்னதாக செப்டம்பர் 25ஆம் தேதியன்று மரகதம் குமரவேலை ஆதரித்து மதுராந்தகத்தில் பிரச்சாரம் செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று மீண்டும் மதுராந்தகம் செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய், மாமண்டூரில் தொடங்கி மதுராந்தகம் வரை சுமார் 45 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு ரோடு ஷோ நடத்தி விசில் சின்னத்திற்கு வாக்கு சேகரிக்கிறார்.
முதலமைச்சரின் வருகை நிகழ்ச்சியானது காவல்துறை விதிமுறைகளின்படி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ரோடு ஷோ நிகழ்ச்சியில் பெண்கள், சிறுவர் - சிறுமியர், மாணவர்கள், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள், உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு அனுமதியில்லை என்று கண்டிப்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ரோடு ஷோவில் பங்கேற்போருக்காக குடிநீர், மருத்துவ வசதி உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.