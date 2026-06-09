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'சிங்கப்பெண்' சிறப்பு அதிரடிப்படை திட்ட துவக்க நிகழ்ச்சி - நேரலை காட்சிகள் - SINGAPPENN SPECIAL TASK FORCE

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முதலமைச்சர் விஜய் (TN DIPR)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 5:01 PM IST

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சென்னை: சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கும் நிகழ்வில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பங்கேற்றுள்ளார்.

கடந்த மே 10ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்ட விஜய், விழா மேடையிலேயே மூன்று முக்கிய கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார். அதில் ஒன்று, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் திட்டமான சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை திட்டம் (Singappenn Special Task Force).

இத்திட்டத்தைத் தலைமை வகித்து செயல்படுத்துவதற்காக காவல்துறை ஐஜி பவானீஸ்வரி நியமனம் செய்யப்பட்டு, முதல்கட்டமாக இதில் ஒரு காவல் கண்காணிப்பாளர், 2 துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், 4 ஆய்வாளர்கள் உட்பட 30-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் நியமிக்கப்படவுள்ளனர். இதற்காக தனியாக லோகோ, சீருடை ஆகியவையும் பிரத்தியேகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், சென்னை எழும்பூர் இராஜரத்தினம் அரங்கில் இன்று (ஜூன் 9) சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையை முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைக்கிறார். அதை தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் உரையாற்றுகிறார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில், காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

சென்னை: சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கும் நிகழ்வில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பங்கேற்றுள்ளார்.

கடந்த மே 10ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்ட விஜய், விழா மேடையிலேயே மூன்று முக்கிய கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார். அதில் ஒன்று, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் திட்டமான சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை திட்டம் (Singappenn Special Task Force).

இத்திட்டத்தைத் தலைமை வகித்து செயல்படுத்துவதற்காக காவல்துறை ஐஜி பவானீஸ்வரி நியமனம் செய்யப்பட்டு, முதல்கட்டமாக இதில் ஒரு காவல் கண்காணிப்பாளர், 2 துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், 4 ஆய்வாளர்கள் உட்பட 30-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் நியமிக்கப்படவுள்ளனர். இதற்காக தனியாக லோகோ, சீருடை ஆகியவையும் பிரத்தியேகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், சென்னை எழும்பூர் இராஜரத்தினம் அரங்கில் இன்று (ஜூன் 9) சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையை முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைக்கிறார். அதை தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் உரையாற்றுகிறார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில், காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

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TAGGED:

SINGAPPENN
சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை
CM VIJAY
முதலமைச்சர் விஜய்
SINGAPPENN SPECIAL TASK FORCE

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ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

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