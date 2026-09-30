தாராபுரத்தில் முதல்வர் விஜய் பரப்புரை
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Published : September 30, 2026 at 1:42 PM IST
மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வரும் அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், த.வெ. க, தி. மு. க, அ. தி. மு. க, நா. த. க, கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகளைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். இதனால், அரசியல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது. மேலும், அனைத்து கட்சித் தலைவர்களும், முக்கிய பிரமுகர்களும் தங்களது வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், இன்று (செப். 30) தாராபுரம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில், தமிழக முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான ச. ஜோசப் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டுள்ளார். இதில் அவர், த. வெ. க வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார். கோவையில் இருந்து தாராபுரத்திற்கு விஜய் அவரது பிரச்சார வேனில் பயணம் செய்து, தாராபுரம் மாருதிநகரில் பிற்பகல் 3 மணிக்கு பரப்புரையை செய்கிறார். இதனால், சாலையில் இருபுறமும் திரண்டு நிற்கும் பொதுமக்கள் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர். மேலும், 7 ஆயிரம் போலீசார் வரை பாதுகாப்பிற்காக குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வரும் அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், த.வெ. க, தி. மு. க, அ. தி. மு. க, நா. த. க, கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகளைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். இதனால், அரசியல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது. மேலும், அனைத்து கட்சித் தலைவர்களும், முக்கிய பிரமுகர்களும் தங்களது வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், இன்று (செப். 30) தாராபுரம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில், தமிழக முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான ச. ஜோசப் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டுள்ளார். இதில் அவர், த. வெ. க வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார். கோவையில் இருந்து தாராபுரத்திற்கு விஜய் அவரது பிரச்சார வேனில் பயணம் செய்து, தாராபுரம் மாருதிநகரில் பிற்பகல் 3 மணிக்கு பரப்புரையை செய்கிறார். இதனால், சாலையில் இருபுறமும் திரண்டு நிற்கும் பொதுமக்கள் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர். மேலும், 7 ஆயிரம் போலீசார் வரை பாதுகாப்பிற்காக குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.