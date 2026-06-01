திருச்சி ஜெயின்ட் ஜோசப் கல்லூரி திடலில் முதல்வர் விஜய்; நேரலை காட்சிகள் - CM VIJAY TRICHY PUBLIC MEET UP

முதலமைச்சர் விஜய் (PTI)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 1, 2026 at 4:18 PM IST

திருச்சி: நடைபெற்று முடிந்த 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், விசிக, ஐ.யூ.எம்.எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்திருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் தவெக சார்பில் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் ஜோசப் விஜய் களம் கண்டார்.  

தேர்தல் முடிவில் இரண்டு தொகுதிகளிலுமே வெற்றிபெற்ற நிலையில், ஏதேனும் ஒரு தொகுதியை மட்டுமே தக்க வைத்துக்கொள்ள முடியும் என்பதால் பெரம்பூர் தொகுதியை தேர்ந்தெடுத்தார். இதனையடுத்து, முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட கையோடு, திருச்சி கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.  

இந்நிலையில், இன்று தனக்கு வாக்களித்து வெற்றிபெற செய்த திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்களுக்கும், தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவளித்த ஒட்டுமொத்த திருச்சி மக்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக இன்று திருச்சிக்கு சென்றுள்ளார் முதலமைச்சர் விஜய்.  

திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலையம் அருகேயுள்ள புனித ஜோசப் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெறும் நன்றி அறிவிப்பு கூட்டத்திற்கு செல்ல சென்னையிலிருந்து மதியம் 2 மணியளவில் தனி விமானம் மூலம் புறப்பட்டார். திருச்சி விமான நிலையத்திலிருந்து சாலை மார்க்கமாக பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுகிற ஜோசப் கல்லூரி வளாகத்திற்கு பிற்பகல் சுமார் 4:15 மணியளவில் வந்தடைந்தார்.  

நன்றி தெரிவிக்கும் கூட்டத்தில் பங்கேற்க, QR code கொண்ட அனுமதி சீட்டு வைத்திருக்கும் 5,000 பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் தனது வாகனத்தில் இருந்தபடியே பொதுமக்களிடையே உரையாற்றி வருகிறார். அவர் செல்லும் பாதை மற்றும் பேசவிருக்கிற இடத்தில் மட்டும் சுமார் 2 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

